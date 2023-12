'Notícia No Seu Tempo': Tarcísio vence e privatização da Sabesp passa na Assembleia

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S.Paulo' desta quinta-feira (07/12/2023):

A base do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) na Assembleia Legislativa de SP (Alesp) aprovou, na noite de ontem, a privatização da Sabesp, companhia de saneamento básico do Estado. Foram 62 votos a favor e apenas um contrário ao projeto do governador. A oposição se ausentou da votação e pretende questionar judicialmente o resultado. Durante a sessão, houve tumulto nas galerias da Alesp e manifestantes contrários à privatização entraram em confronto com policiais militares, que usaram gás de pimenta. A sessão foi interrompida e, depois, retomada. O governo de SP detém 50,3% das ações da Sabesp e a intenção é reduzir essa participação para algo entre 15% e 30%. O principal argumento é a antecipação da universalização do saneamento prevista no marco legal do setor.

E mais:

Economia: Desenrola patina e governo pretende estender programa por mais três meses

Metrópole: Com tráfico crescente, Amazônia vê maior atuação de facções estrangeiras

Internacional: Guiana pede ajuda dos EUA para se defender e Venezuela se diz ameaçada

Política: TCU vê promoção pessoal e pedirá mudanças em lives de Lula

Continua após a publicidade

Esportes: Palmeiras confirma a supremacia nacional com empate no Mineirão