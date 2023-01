Eugenie Bouchard afirma que aceitaria 2º encontro com apostador do Twitter

Eugenie Bouchard cumpriu promessa e foi a encontro com torcedor que apostou que New England Patriots venceriam o Super Bowl sobre o Atlanta Falcons Foto: Frank Franklin II/ AP

Uma das histórias mais sensacionais da última semana pode ter um segundo capítulo. Em um vídeo publicado pelo portal TMZ Sports, Eugenie Bouchard afirma que aceitaria um segundo encontro com John Goehrke, fã do Twitter que pode sair com a tenista canadense após apostar que o New England Patriots viraria o Super Bowl sobre o Atlanta Falcons.

Na gravação, Bouchard se disse muito sortuda, já que Goehrke "é normal, não é nenhuma pessoa estranha". Perguntada, então, se rolaria uma segunda vez, ela respondeu sem titubear: "Com certeza!" Já Goerhke, que deu um par de brincos de presente à tenista, afirmou que "a parte mais incrível ela ter aceitado". Para pagar a aposta, Bouchard foi com o estudante de 20 anos a um jogo do Brooklyn Nets, nesta quarta-feira. Os dois se encontraram em Nova York e assistiram à partida na primeira fila do Barclays Center.

DETALHES DA NOITEÀ FOX Sports americana, Goerhke contou detalhes da tão sonhado noite com Eugenie. Segundo o garoto, ela entrou em contato com ele há cerca de uma semana e lhe passou o contato do agente, com o qual combinou a viagem e a hospedagem em Nova York, todas pegas pela tenista. O local do encontro entre eles também foi programado pelo staff da jogadora.

Segundo o sortudo, apesar de muitas vezes estarem cercados por assessores, a noite foi "bem normal". "Falamos sobre várias coisas relacionadas a esportes e também sobre como nos sentíamos diante da situação. A disse como estava admirado que ela aceitou o convite sem nem mesmo pedir uma foto ou informação minha e ela estava feliz que as coisas foram 'normais'."

O estudante de 20 anos confirmou que propôs um segundo encontro, mas que ainda não recebeu nenhuma mensagem de resposta da canadense. "Diria que a bola está na quadra dela em relação a um segundo encontro. Eu mandei mensagem desde que me despedi. Mas, sim, vou tentar fazer com que um segundo encontro aconteça. Acho que seria muito divertido e daria a chance de realmente nos conhecermos."