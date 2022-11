Gabriel Monteiro, já na cadeia, tem nova prisão decretada

Publicidade

RIO - Preso preventivamente desde o último dia 7 sob acusação de estuprar uma mulher, o youtuber e ex-vereador do Rio Gabriel Monteiro, de 28 anos, teve sua prisão novamente decretada pela Justiça. O segundo mandado de prisão preventiva foi expedido no último dia 8 pela juíza Simone de Faria Ferraz, da 43ª Vara Criminal do Rio. Deve-se a acusações de violação sexual mediante fraude e assédio sexual praticados contra pessoas que trabalharam como assessores parlamentares de Monteiro quando ele era vereador no Rio. Monteiro nega todos os crimes.

O caso foi investigado pela 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes) e foi uma das razões elencadas pelo Conselho de Ética da Câmara do Rio para caracterizar a quebra de decoro parlamentar que levou à posterior cassação do mandato do vereador, em agosto desse ano. O processo corre em segredo de Justiça na 43ª Vara, e por isso a ordem de prisão só foi divulgada nesta quarta-feira, 23. Partes envolvidas no processo confirmaram o mandado. Consultada pelo Estadão, a assessoria do ex-parlamentar não havia se manifestado até a publicação desta reportagem.

Leia também Alexandre nega pedido do PL para anular votos do segundo turno e multa partido em R$ 23 milhões

Gabriel Monteiro teve nova prisão decretada Foto: Wilton Júnior/Estadão

Primeira prisão foi por estupro

A primeira prisão preventiva de Monteiro foi decretada pelo juiz Rudi Baldi Loewenkron, da 34ª Vara Criminal do Rio, atendendo pedido do Ministério Público. Segundo a denúncia, no dia 15 de julho Monteiro estuprou uma jovem de 23 anos que conheceu na boate Vitrinni, na Barra da Tijuca (zona oeste do Rio). De acordo com o MP-RJ, o ex-vereador tentou ‘tirar a roupa da jovem à força e manteve com ela relações sexuais de forma violenta e sem o uso de preservativo, contrariando os pedidos da vítima’. A vítima também acusa o ex-vereador de tê-la contaminado com o vírus HPV.

Após a decretação da prisão, Monteiro se entregou à polícia, em uma delegacia de Niterói (Região Metropolitana do Rio). Antes, ele gravou um vídeo negando a acusação de estupro.