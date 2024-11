Passageiro incendeia ônibus em que viajava com outras 45 pessoas; veículo foi destruído

O suspeito de provocar o incêndio tentou fugir, mas acabou preso. Seu nome não havia sido divulgado até a publicação deste texto. A rodovia Régis Bittencourt, por onde o ônibus trafegava, precisou ser interditada para o combate às chamas.

O ônibus partiu de São Paulo durante a madrugada com 45 passageiros, o motorista e um animal de estimação a bordo. Por volta das 5h30, um passageiro saiu de sua poltrona e foi até o banheiro do veículo. Minutos depois, segundo a PRF, outros passageiros começaram a notar fumaça dentro do veículo, vinda do banheiro. Bateram na porta do toalete, mas o homem não abriu. Então arrombaram a porta e constataram que ele havia provocado um incêndio no local.