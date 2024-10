Homem é preso ao usar documento falso com nome de João Guilherme, filho de Leonardo, em banco

Segundo informações da Polícia Civil de Minas Gerais, o autor do crime é um homem de 25 anos. Ele teria chegado à recepção de uma agência bancária do Itaú na rua Pernambuco, no bairro Savassi, em Belo Horizonte, buscando acesso a um cartão provisório, com senha e biometria.

Segundo o gerente, o nome e a foto que constavam no documento seriam de uma pessoa totalmente diferente da que estava no local, e acionou a central de segurança do banco, que alertou para a possibilidade de um documento falso e acionou a polícia.