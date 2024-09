Libertadores e Rock in Rio: cidade terá ponto facultativo e aciona plano operacional; veja como é

A partir desta quarta-feira, 18, a prefeitura do Rio de Janeiro inicia o plano operacional para os três jogos pelas quartas de final da Copa Libertadores da América, na cidade, e para a realização de shows do Rock in Rio. Também foi decretado ponto facultativo nesta quarta-feira, 18, e na quinta-feira, 19, dias de maior mobilização dos serviços públicos.

Conforme a prefeitura, a força-tarefa envolve aproximadamente 3,4 mil agentes de 11 secretarias e órgãos municipais, atuando nos serviços de trânsito, transportes, saúde, limpeza e ordem urbana. "O objetivo é garantir a chegada e saída com tranquilidade do público tanto do Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, quanto dos estádios do Maracanã e Nilton Santos (Engenhão), na zona norte", disse a administração municipal.

A prefeitura mantém a recomendação do uso de transporte público pela população.

Para o Rock in Rio, o público deverá ir ao Parque Olímpico utilizando o Expresso Rock in Rio, serviço especial exclusivo de BRT, e o metrô. O acesso de veículos ao perímetro do festival está restrito aos carros de serviço e credenciados dos moradores.

Para os jogos da Libertadores, os torcedores que forem às partidas no Maracanã deverão dar preferência ao metrô e ao trem, e no caso do Estádio Nilton Santos, o Engenhão, ao trem.

Prefeitura do Rio monta plano operacional para festival e também jogos da Libertadores. Na foto, movimentação dos fãs na Cidade do Rock, zona oeste do Rio de Janeiro. Foto: Pedro Kirilos/Estadão - 13/09/2024

Ponto facultativo

Na quarta e na quinta, quando ocorrem três partidas da Libertadores, coincidindo com a segunda semana do Rock in Rio, a prefeitura decretou ponto facultativo nas repartições públicas municipais.

“A medida leva em consideração a necessidade de maior mobilização dos órgãos municipais, para garantir a ordem pública e as operações de trânsito”, disse a administração municipal. Em razão do ponto facultativo, o expediente nas repartições municipais, nestes dias, se encerrará às 15h.

“Não estão incluídos no ponto facultativo os serviços da Secretaria Municipal de Saúde, Mobi-Rio e outros serviços que não admitem paralisação”, acrescenta a prefeitura.

CET-Rio terá operação no entorno do Rock in Rio e dos estádios

A CET-Rio realizará operação de trânsito especial nos arredores do Maracanã e do Engenhão, nesta quarta e quinta, por causa dos jogos da Libertadores.

Nesta quarta, serão 95 agentes no entorno do Maracanã e Engenhão, já que serão duas partidas neste dia. E na quinta, 50 agentes no entorno do Maracanã vão fazer a fiscalização no local.

Confira a seguir o esquema em cada dia nos estádios:

Interdições de trânsito no Maracanã para jogos da Libertadores - dia 18 (Fluminense e Atlético-MG) e dia 19 (Flamengo e Peñarol) Das 16h às 23h: Rua Professor Eurico Rabelo;

Rua Artur Menezes;

Rua Conselheiro Olegário;

Rua Isidro de Figueiredo;

Rua Visconde de Itamarati, entre a Rua São Francisco Xavier e a Avenida Professor Eurico Rabelo;

Avenida Maracanã, ambos os sentidos, entre a Avenida Rei Pelé e a Rua Mata Machado;

Avenida Rei Pelé, sentido centro, entre a Rua São Francisco Xavier até a altura do Museu do Índio;

Viaduto Oduvaldo Cozzi e seus acessos;

Rua Mata Machado, entre a Avenida Paula Sousa e a Avenida Maracanã;

Avenida Professor Manoel de Abreu, entre a Rua São Francisco Xavier e a Avenida Rei Pelé, sentido centro;

Rua Dona Zulmira, entre a Avenida Professor Manoel de Abreu e a Rua São Francisco Xavier. Estacionamento proibido no Maracanã - 18 e 19 de setembro Das 10h às 23h: Rua Visconde de Itamarati, entre a R. São Francisco Xavier e a Avenida Professor Eurico Rabelo;

Rua Isidro de Figueiredo;

Rua Artur Menezes;

Rua Conselheiro Olegário;

Avenida Paula Sousa, lado esquerdo, entre a Rua Francisco Xavier e a Rua Professor Eurico Rabelo. Rotas alternativas no Maracanã Provenientes do centro e zona sul:

Para a Tijuca: Avenida Paulo de Frontin e Rua Dr. Satamini, ou seguir pela Praça da Bandeira, Rua Pará ou Rua Paraíba e, em seguida, Rua Mariz e Barros.

Para Vila Isabel e Grajaú: Avenida Paulo de Fontin e Rua Dr. Satamini, ou seguir pela Praça da Bandeira, Rua Pará ou Rua Paraíba, Rua Mariz e Barros e, em seguida, Rua Major Ávila e Rua Felipe Camarão.

Para a região do Grande Méier: Rua Visconde de Niterói.

Interdições de trânsito no Estádio Nilton Santos para jogo da Libertadores - dia 18 (Botafogo e São Paulo)

Das 18h30 às 0h30:

Rua Doutor Padilha, entre a Rua Arquias Cordeiro e a Rua das Oficinas;

Rua Goiás, entre a Rua Guilhermina e a Rua Dona Teresa;

Rua Guineza, entre a Rua Bento Gonçalves e a Rua Goiás;

Rua Bento Gonçalves, entre a Rua José dos Reis e a Rua Guineza;

Rua Dr. Padilha, entre a Rua Piauí e a Rua das Oficinas;

Rua Henrique Scheid, entre a Rua José dos Reis e a Rua das Oficinas;

Rua das Oficinas;

Rua Sales Guimarães;

Rua Coronel Cunha Leal;

Rua Gentil de Araújo;

Rua Benício de Abreu;

Rua General Clarindo, entre a Rua José dos Reis e a Rua Dona Eugênia;

Rua José dos Reis, entre a Rua das Oficinas e a Rua Arquias Cordeiro;

Rua da Abolição, entre a Rua Afonso Ferreira e a Rua das Oficinas;

Rua Afonso Ferreira, entre a R. Benício de Abreu e a R. da Abolição, no sentido da R. da Abolição.

As pessoas que moram perto do Estádio Nilton Santos precisarão apresentar comprovante de residência para acessar os pontos de bloqueio com seus veículos. O transporte público é a melhor opção para chegar aos jogos.

Em função do Rock in Rio, o transporte público do Rio também segue com alterações e esquema especial de funcionamento para atender o público que vai ao festival. O entorno do Parque Olímpico, onde será o evento, terá interdições e apenas veículos já cadastrados poderão circular pela região.

MetrôRio

O MetrôRio preparou um esquema especial para atender aos passageiros que vão assistir aos jogos no Engenhão e no Maracanã pela Libertadores.

Jogo no Engenhão:

Para facilitar o retorno dos torcedores do jogo entre Botafogo e São Paulo, a concessionária vai estender o horário de embarque dos clientes na estação Central do Brasil/centro, que faz a integração com o serviço de trens urbanos da SuperVia, até 1h30.

O embarque no sistema metroviário será feito exclusivamente pelo acesso A (Central do Brasil). As demais estações do sistema funcionarão normalmente, de 5h à meia-noite. Porém, depois da meia-noite, ficarão abertas apenas para desembarque, conforme a prefeitura.

No retorno, a partir da estação Central do Brasil/centro, os torcedores poderão seguir para as estações das linhas 1 e 4 no sentido Uruguai/Tijuca ou sentido Jardim Oceânico/Barra da Tijuca.

Já para a linha 2, os trens seguirão da estação Central para a Pavuna. Neste período, não haverá integração com trens urbanos nas estações Maracanã e São Cristóvão do MetrôRio. Haverá integração apenas na estação Central do Brasil/centro.

A linha 2 vai operar entre Pavuna e Botafogo, e a transferência entre as linhas 1 e 2 poderá ser feita no trecho entre as estações Central do Brasil/centro e Botafogo.

Jogos no Maracanã:

Para oferecer mais comodidade e facilidade aos clientes, no jogo entre Fluminense e Atlético-MG, na quarta-feira (18/09), o MetrôRio vai reforçar o efetivo de segurança e de operadores de estação, principalmente nas estações próximas ao estádio.

Na quinta-feira (19/09), também haverá jogo no Maracanã, onde Flamengo e Peñarol entram em campo a partir das 19h, também pela Libertadores. A concessionária vai reforçar o efetivo de segurança e de operadores de estação, principalmente nas estações próximas ao estádio.

O MetrôRio sugere que os torcedores se programem e antecipem a chegada ao Maracanã. É importante verificar também qual é a estação mais próxima de cada setor do estádio.

Quem tem ingressos para acesso nos portões A, B e C (Oeste e Sul) deve desembarcar na Estação Maracanã (Linha 2). Já para quem tem bilhetes para o portão D, E e F (Leste e Norte), a concessionária indica desembarque na estação São Cristóvão (Linha 2).

Nos dois dias de jogos, a transferência entre as linhas 1 e 2 será no trecho compartilhado entre Botafogo e Central do Brasil / Centro. Os clientes devem carregar seus cartões com antecedência ou utilizar o pagamento por aproximação diretamente nos validadores das catracas, ed acordo com a prefeitura.

SuperVia prepara programação especial

A SuperVia terá grade de trens extras para atender o público dos jogos da Libertadores. A operação ferroviária seguirá com a capacidade plena nos dias do ponto facultativo.

Para os demais dias (com shows do Rock in Rio), a programação seguirá a grade usual.

Nesta quarta e na quinta, a SuperVia vai reforçar a grade dos trens a partir das 15h e orienta que os clientes programem suas viagens consultando a ferramenta “Planeje Sua Viagem” no aplicativo da concessionária ou, em caso de dúvidas, podem contatar a Central de Atendimento (0800 726 9494).

Assim como no entorno dos estádios onde ocorrerão jogos da Libertadores, só veículos de moradores previamente cadastrados, veículos oficiais e credenciados do festival, o BRT e os ônibus Primeira Classe poderão acessar a área bloqueada pela CET-Rio.

Funcionamento do metrô para o Rock in Rio

Para facilitar a ida e a volta do público nos dias de festival, a Estação Jardim Oceânico/Barra da Tijuca, terminal de integração com o Serviço Especial BRT Rock in Rio, ficará aberta 24 horas para embarque.

As demais estações do sistema metroviário funcionarão em seu horário normal para embarque e, durante a madrugada, seguirão abertas, (somente para desembarque).

As linhas 1 e 4 vão operar de Uruguai ao Jardim Oceânico, estação de integração com o BRT que terá o serviço especial.

A linha 2 vai circular entre Pavuna e Botafogo, e a transferência entre as linhas 1 e 2 poderá ser feita no trecho entre as estações Central do Brasil/Centro e Botafogo durante todo o festival.

O MetrôRio recomenda a compra antecipada dos bilhetes, que custam R$7,50 por trecho, e a recarga dos demais cartões de integração com o Serviço Especial BRT Rock in Rio.

Rock in Rio tem serviços exclusivos de BRT

Para chegar ao festival: vale pegar o metrô em qualquer estação até a Jardim Oceânico/Barra da Tijuca, estação de conexão com a Cidade do Rock, e de lá, pegar o BRT Expresso Rock in Rio, que te deixa na porta do festival.

Para voltar, pegar o BRT Expresso Rock in Rio até a Estação Jardim Oceânico/Barra da Tijuca, que ficará aberta 24h para o embarque. E de lá, você poderá desembarcar nas estações de metrô, que estarão abertas durante a madrugada.

Cada trecho do metrô é R$ 7,50 e é possível pagar com os cartões do metrô, unitário ou Giro, Riocard ou pagamento por aproximação direto nas catracas.

BRT Expresso Rock in Rio

A tarifa do BRT Expresso Rock in Rio custa R$ 23, incluindo ida e volta, e deve ser paga por meio dos cartões Riocard ou Jaé.

Conforme a Mobi-Rio, recomenda-se ao passageiro com destino à Cidade do Rock que chegue à bateria de catracas com o cartão de passagem (Jaé ou Riocard) carregado com antecedência.

Ao utilizar o BRT + Metrô, a tarifa de ida e volta custará R$ 38. Não haverá integração com outros transportes nem gratuidade na tarifa. O horário de funcionamento será das 11h às 5h.

Nos dias de evento, as estações de BRT terão os horários alterados:

Rio 2 – Estação estará fechada das 22h às 5h do dia seguinte;

Pedro Corrêa – Estação estará fechada das 00h às 5h do dia seguinte;

Parque Olímpico – Estação estará fechada das 10h às 6h do dia seguinte. Neste período, os serviços noturnos regulares que realizam paradas nestas estações terão alterações. Clique aqui para mais informações.

Características gerais das linhas:

Linha SE008 (direto): Terminal Jardim Oceânico x Terminal Centro Olímpico (Rock in Rio).

Linha SE009 (direto): Terminal Alvorada x Terminal Centro Olímpico (Rock in Rio).

Linha SE010 (semidireto): Terminal Paulo da Portela (Madureira) x Estação Morro do Outeiro (Rock in Rio). Paradas previstas: estações Praça Seca, Tanque e Taquara.

Terminal Gentileza fará integração de passageiros nos dias de eventos

O Terminal fará a integração dos ônibus municipais, BRT e VLT para receber espectadores de toda a cidade e que cheguem pela Rodoviária do Rio e pelo Aeroporto Internacional Tom Jobim.

VLT organiza operação especial

Conforme a prefeitura, o VLT vai aumentar o número de viagens na Linha 1 e fazer operação especial com reforço nas equipes de atendimento aos turistas nas estações Santos Dumont e Rodoviária.