Hotel em São Paulo é eleito um dos 50 melhores do mundo; veja onde fica e quanto custa a diária

O Hotel Rosewood, localizado na Bela Vista, região central de São Paulo, foi eleito o 24.º melhor do mundo e o melhor da América do Sul pela The World’s 50 Best Hotels Academy. A lista, divulgada pela entidade internacional nesta terça-feira, 17, colocou a hospedaria brasileira três posições acima da classificação do ano passado, quando ficou na 27.ª posição - o suficiente para ser, também, o melhor ranqueado no continente sul-americano.

O hotel de luxo está situado na Cidade Matarazzo, um complexo de prédios históricos próximo à Avenida Paulista. No espaço na Rua Itapeva, 435, funcionava uma antiga maternidade. As diárias mais baratas do Rosewood São Paulo custam a partir de R$ 3.520 (o preço total inclui taxas que são flexíveis), segundo o site da empresa.

Rosewood São Paulo foi eleito o 24º melhor hotel do mundo pela World's 50 Best Hotels Academy. Foto: World's 50 Best Hotels/Divulgação

PUBLICIDADE A hospedagem também disponibiliza suas instalações para casamentos, encontros corporativos e oferece pacotes de hospedagem aos turistas que se deslocam à capital para os grandes eventos na cidade, como o GP de Fórmula 1, em Interlagos. Uma das principais atrações é o Rabo di Galo, um bar de jazz, onde são sediados diversos shows musicais. “Pelo segundo ano consecutivo, temos o prazer de anunciar que fomos classificados no ranking global do The World’s 50 Best Hotels 2024, subindo três posições na cobiçada lista e sendo reconhecido em 24º lugar”, festejou o hotel nas redes sociais. “Termos nossa propriedade citada na lista reforça nosso objetivo de elevar a experiência de hospitalidade, junto a arte, cultura, gastronomia e relaxamento.”

Leia também Como antigo hospital virou megacomplexo de luxo na região da Paulista; veja vídeo

A Academia responsável pelo ranking descreve o hotel paulistano como um “oásis urbano arquitetonicamente deslumbrante e cheio de arte” no meio da capital paulista. Destaca a animação cotidiana que toma os seis restaurantes do hotel, a capacidade do lugar em oferecer conforto aos hóspedes e a presença de uma vasta coleção de obras de arte com 450 peças entre esculturas, pinturas, desenhos e tecidos.

“Os destaques incluem o teto celestial, um tanto alucinante, do bar de jazz do hotel, Rabo di Galo, que levou o artista Rodrigo de Azevedo Saad, também conhecido como Cabelo, um total de 68 horas para ser concluído”, informa a Academia, que também elogia o Rosewood pelo compromisso ambiental.

“Olhe para cima para contar as 250 árvores de até 14 m de altura que adornam a Torre Mata Atlântica do hotel. Um rigoroso plano de energia renovável também está em vigor, juntamente com um sistema interno de filtragem de água que produz água engarrafada em vidro para consumo dos hóspedes”, acrescenta.

Publicidade

A lista dos 50 Melhores Hotéis do Mundo é feita a partir de 600 especialistas internacionais - 300 homens e 300 mulheres - acostumados a fazer viagens e a se acomodarem em hotéis de luxo. O colégio eleitoral é formado por pessoas de diferentes formações e experiências, que incluem jornalistas, viajantes e hoteleiros.

Cada membro da Academia tem direito a sete votos, e precisa listar os sete melhores hotéis em que se hospedaram nos últimos 18 meses, em ordem de preferência. Os eleitores podem escolher qualquer hospedaria do mundo, independente de tamanho, número de hóspedes e instalações. O que significa que qualquer hotel é elegível para ser apresentado - a menos que esteja fechado de forma permanente na data de divulgação do ranking.

Veja a lista dos 10 melhores hotéis do mundo eleitos pela The World’s 50 Best Hotels Academy