Governo Lula é alertado sobre risco de seca e incêndios desde o início do ano, mostram documentos

BRASÍLIA – O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi alertado antecipadamente sobre a seca e o risco de incêndios florestais no Brasil. Uma série de documentos incluindo ofícios, notas técnicas, atas de reuniões e processos judiciais mostram que a gestão petista tinha ciência do que estava por vir desde o início do ano.

Corpo de Bombeiros trava uma batalha contra os fortes ventos na região do Nabileque, que hoje concentra vários focos de incêndios no Pantanal. Foto: Corpo de Bombeiro Militar de Mato Grosso do Sul

Especialistas ouvidos pelo Estadão dizem que o governo deveria ter agido antes, de forma mais rápida e enérgica, para diminuir os efeitos da seca e dos incêndios, além de ter promovido ação mais firme para prevenir e combater queimadas criminosas e adotar prevenção permanente – e não só reativa.

Na segunda-feira, 9, a Casa Civil, encaminhou à reportagem uma lista de ações adotadas pelo governo para enfrentar a situação (veja a lista completa no final do texto). A pasta foi novamente procurada diante das evidências sobre os alertas feitos desde o início do ano, mas não comentou. O Ministério do Meio Ambiente também não respondeu aos questionamentos.

Alertas apontaram seca severa, risco de incêndios e recordes de calor

Desde fevereiro, a pasta do Meio Ambiente publica portarias com a declaração de emergência ambiental e o risco de incêndios em várias regiões do País. A mais recente, de abril, deu conta da probabilidade crescente de queimadas ao longo do do ano, sendo em cinco Estados entre março e outubro de 2024 – Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pará, Rio Grande do Sul e São Paulo –, em 12 Estados entre abril e novembro, incluindo o Acre, Amazonas e Mato Grosso, em 13 Estados de maio a dezembro, chegando ao Amapá e ao Ceará.

Em março, o Supremo Tribunal Federal (STF) mandou a União elaborar um plano de prevenção e combate a incêndios no Pantanal e na Amazônia. A Corte reconheceu avanços na política de proteção ambiental, afastando o reconhecimento de um estado de coisas inconstitucional, mas apontou falhas estruturais na política de proteção ambiental da Amazônia e do Pantanal.

Ao resgatar a ação, em setembro, o ministro Flávio Dino classificou a escalada da crise como uma “pandemia de incêndios”.

Ministra do Meio Ambiente, Marina Silva enviou ofício a Lula em 12 de junho citando “emergência climática com alto risco de incêndios no Pantanal e na Amazônia”. No dia anterior, o secretário executivo da pasta, João Paulo Capobianco, falou que o governo precisaria se preparar para o risco “de novos eventos extremos” em reunião da Comissão Tripartite Nacional, que reúne União, Estados e municípios.

Ainda em março, relatório elaborado pela Organização Meteorológica Mundial (OMM) mostrou que o planeta bateu todos os recordes em termos de níveis de gases de efeito de estufa e calor, destacando a alta de temperatura e incêndios em várias partes do mundo, incluindo no Brasil.

“Tínhamos um cenário de agravamento por conta do El Niño e que foi acentuado pela ação humana, mas não dá para dizer que a situação não era esperada. O governo tinha todos os indícios e informações para ter ações de mitigação e adaptação para esse momento”, afirma Pamela Gopi, estrategista da Frente de Justiça Climática do Greenpeace.

CONTiNUA APÓS PUBLICIDADE Neste ano, 58% do território nacional é afetado pela seca. Em cerca de um terço do País, o cenário é de seca severa, segundo o Centro Nacional de Monitoramento de Desastres Naturais (Cemaden), ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia. “A Autoridade Climática só foi instituída agora, mais de um ano e meio depois que o governo assumiu. Esse atraso compromete resposta mais ágil e eficaz aos incêndios e impactos para a população. Poderíamos ter ganhado tempo, reduzido impactos e ainda otimizado recursos”, diz a especialista do Greenpeace. Em 3 de abril, o governador do Amazonas, Wilson Lima, (União Brasil) enviou ofício para o governo federal solicitando ajuda para minimizar ou mesmo evitar os impactos causados pelo “possível desastre”, incluindo aeronaves de combate ao fogo, veículos terrestres, militares da Força Nacional e sistemas de bomba d’água com painel solar para abastecer comunidades rurais.

Em março, a Defesa Civil do Estado alertou sobre cenário preocupante da seca e dificuldade para a navegação nos rios no 2º semestre, o que ocorre agora. Em 9 de setembro, quando Lula foi ao Amazonas, Lima enviou novo ofício reiterando os pedidos. O Amazonas decretou emergência ambiental em 5 de julho.

Relatório do Observatório do Clima, anexado na ação do STF em junho, alertou que o Pantanal estava sendo “consumido pelas chamas” e que a “a ausência de medidas rápidas, eficazes e contundentes contra o fogo levará à ruína o bioma”. O documento trouxe a previsão de que a região deveria passar por seca “extremamente forte este ano” com pico em agosto e setembro.

O MPF de São Paulo pediu informações ao Ministério do Meio Ambiente em 27 de agosto devido ao agravamento da situação na região de Ribeirão Preto. No documento, o órgão aponta “ausência de adequado preparo” e “absoluta incapacidade de resposta” para prevenir e combater o alastramento do fogo e prender os criminosos em flagrante.

A Procuradoria pediu medidas e responsabilização dos causadores do fogo para que os cidadãos paulistas “não tenham que depender da intervenção divina ou do tempo para que sua saúde, segurança e o meio ambiente sejam resguardados nos anos vindouros.”

Após a decisão do STF, o governo argumentou no âmbito da ação que atuou de forma antecipada e apoiou a elaboração dos planos de prevenção e combate a incêndios no Pantanal e na Amazônia. Duas salas de situação de situação foram instaladas para coordenar ações de combate a incêndios florestais e seus efeitos, além da contratação extraordinária de brigadistas e a ampliação do uso de aeronaves.

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, mandou um ofício para o presidente Lula no dia 12 de junho citando “emergência climática com elevado risco de incêndios no Pantanal e na Amazônia”. Foto: Wilton Junior/Estadão

Em setembro, devido ao agravamento da situação e de novas decisões do STF, o Ministério do Meio Ambiente solicitou mais recursos do Orçamento da União. O diagnóstico era de que a seca em 2024 está durando mais tempo que o esperado, deixando os rios sem água e facilitando a ocorrência de incêndios.

Na quarta-feira, 11, Marina pediu apoio do Ministério da Defesa para combate a incêndios com aeronaves, veículos terrestres e tratores. Ela argumentou que o Ibama e o ICBMBio, órgãos da pasta, já operam em plena capacidade com seus meios disponíveis. “É imperativo ampliar imediatamente os recursos e a infraestrutura de combate aos incêndios florestais”, escreveu.

Autoridade Climática facilita gastos em emergências, mas orçamento deve ser planejado

Lula anunciou a criação da Autoridade Climática para articular as ações do governo federal. Além disso, ele disse que enviará medida provisória para estabelecer o estatuto jurídico da Emergência Climática. As duas iniciativas dependerão de aprovação no Congresso e podem, a depender da formatação, abrir caminho para gastos fora das regras fiscais e dos limites para contratações do poder público.

Para especialistas, o cuidado com o clima precisa ser colocado previamente no Orçamento, e não como é hoje, com medidas extraordinárias sempre que há uma situação fora do controle. O orçamento para a prevenção e combate a incêndios florestais, sem contar com o recurso que só vem após eventos classificados como imprevistos, aumentou de R$ 159 milhões em 2022 para R$ 236 milhões em 2023, mas diminuiu para R$ 219 milhões este ano. Entre as seis prioridades definidas pelo Executivo para 2025, o combate ao desmate e o enfrentamento da crise climática é a que tem o menor valor no Orçamento de 2025.

“Recurso não pode vir só em momento de extrema dificuldade. Precisa vir de forma antecipada e o governo agir para que o plano de mudanças climáticas seja efetivado nos Estados, possa se antecipar a eventos extremos e agir para mitigar os efeitos”, afirma Pamela Gopi, do Greenpeace.

Ainda não se sabe como será a nova estrutura da Autoridade Climática nem quem ocupará o cargo. “Não adianta criar Autoridade Climática se vier esvaziada de poder público e financeiro, se não tiver orçamento”, afirma o coordenador de projetos da consultoria Synergia Socioambiental, Gabriel Berton Kohlmann.

“A intensidade da seca já era prevista pelos modelos meteorológicos e o poder público no Brasil não está se preparando e tomando as medidas para fazer programas de resiliência climática e de preparação a esses eventos climáticos extremos, que irão ocorrer cada vez mais com frequência e intensidade.”

O que o governo diz ter feito para evitar a situação

A Casa Civil encaminhou na segunda-feira, 9, uma lista de ações feitas pelo governo Lula para combater e evitar a situação. O Estadão procurou o órgão e o Ministério do Meio Ambiente novamente para comentar o teor desta reportagem, mas não obteve resposta.

Abaixo, a lista de ações apresentada pelo governo:

1. Planejamento e operacionalização da contratação de novos brigadistas e aquisição de equipamentos; Fundo Amazônia atinge R$ 1,3 bilhão em aprovações para projetos e chamadas públicas em 2023 (janeiro e fevereiro 2024);

2. Assinatura pelo Presidente Lula de pacto com governadores para combate a incêndios no Pantanal e Amazônia, e convocação de reunião pela Presidência sobre seca e incêndios no Pantanal (Junho 2024);

3. Polícia Federal instala gabinete de crise para investigar origem de incêndios no Pantanal; Instalação da Base Operativa Multiagências e comando Integrado local em Corumbá (MS) (Junho 2024);

4. Instalação da Base Operativa Multiagências e Comando Integrado local no Km 100 da Rodovia Transpantaneira, em Poconé (MT) (Junho 2024);

5. Governo Federal reconhece situação de emergência em 12 municípios de MS em razão de incêndios florestais (Junho 2024);

6. Presidente Lula assina MP nº 1.241, que libera crédito extraordinário de R$ 137 milhões para combate aos incêndios no Pantanal; Presidente Lula sanciona Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo (Lei n° 14.944 de 31 de julho de 2024) após acompanhar ações de combate em Corumbá (MS) (julho 2024);

7. Governo Federal anuncia criação de três frentes multiagências interfederativas para combate aos incêndios em áreas críticas da Amazônia, após reunião com governadores do bioma e do Pantanal; Governo Federal apoia o combate e o monitoramento de áreas atingidas por incêndios no estado de São Paulo com seis aeronaves, entre elas um avião KC-390, e cerca de 400 militares (agosto 2024);

8. Presidente Lula acompanha monitoramento dos incêndios no país na sede do Prevfogo, em Brasília; MGI autorizada a contratação de brigadas temporárias do Ibama em 20 estados (agosto 2024).

9. Retomada da Comissão Interministerial Permanente de Prevenção e Controle do Desmatamento e Queimadas, bem como do Fundo Amazônia após quatro anos de paralisação;

10. Plano de Ação para o Manejo Integrado do Fogo (MIF) no Pantanal lançado em abril de 2023;

11. Lançamento da nova versão do PPCDAM;

12. Lançamento de dados preliminares do DETER Pantanal e do PPCerrado (novembro 2023);

13. Antecipação em dois meses da instalação do Centro Integrado Multiagências de Coordenação Operacional Nacional (Ciman), que reúne órgãos e agências federais envolvidas no combate aos incêndios, com participação dos governos de MT e MS;

14. Senado aprova Política Nacional sobre Manejo Integrado do Fogo, importante para a prevenção e controle dos incêndios florestais em todo o país;

15. O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, assina Medidas Provisórias para acelerar a recontratação de brigadistas (MP nº 1.239) e facilitar o uso de aviões estrangeiros no combate a incêndios florestais (MP nº 1.240).