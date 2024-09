Dino mobiliza mais bombeiros e aviões para combater ‘pandemia de incêndios’ no Pantanal e Amazônia

Além disso, segundo o despacho de Dino, a Polícia Federal, as Polícias Civis e a Força Nacional terão de fazer um mutirão para investigar e combater os incêndios causados por ação humana nos 20 municípios que centralizam 85% dos focos de incêndios de todo o País.

As medidas foram ordenadas após audiência de conciliação conduzida por Dino com os ministros da Advocacia-Geral da União (AGU), Jorge Messias, do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, e representantes dos Ministérios da Justiça, do Meio Ambiente e dos Povos Indígenas. Outra audiência será realizada no dia 19, com representantes dos Estados.

Na abertura da audiência, Dino disse que “estamos vivenciando uma autêntica pandemia de incêndios florestais”. De acordo com o ministro, os Três Poderes devem se mobilizar para enfrentar a crise assim como se mobilizaram na pandemia de coronavírus e nas enchentes no Rio Grande do Sul.

“Não podemos normalizar o absurdo, porque nós temos que manter o estranhamento com o fato de que, nesse instante, 60% do território nacional está, direta ou indiretamente, sentindo os efeitos das queimadas”, disse o ministro.