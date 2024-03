Reza a lenda que, antes do jogo contra a então União Soviética, na Copa do Mundo da Suécia (1958), partida de estreia do craque na seleção em copas, Vicente Feola reuniu o time para definir a estratégia. O técnico brasileiro queria que Vavá atraísse a defesa soviética para o lado esquerdo do campo. Garrincha receberia então a bola no lado direito e venceria facilmente seu marcador, correndo até a linha de fundo adversária, quando cruzaria a bola para Mazzola na marca de pênalti, que faria o gol. Garrincha ouviu a instrução sem muito entusiasmo e disparou: "tá legal, seu Feola, mas o senhor já combinou tudo isso com os russos?"

O que isso tem a ver com regulamentação da IA?

A inteligência artificial é uma tecnologia fabulosa, que pode ajudar os mais diferentes profissionais, incluindo gestores das campanhas. Mas seu uso deve ser feito com ética e responsabilidade! Sabemos, entretanto, que muitos políticos não prezam por esses valores, e a IA já vem sendo mal-usada por eles. Dado o poder sem igual de convencimento que o meio digital tem sobre nós, essa prática deve ser vista como criminosa!