Qual vida vale mais: a de um bilionário ou a de um refugiado?

Você sabe qual a diferença entre um submarino e um submersível? Ou que a pressão no fundo do mar, onde jazem os destroços do Titanic, é 400 vezes maior que a da superfície? E que isso provocou a implosão do Titan, matando cinco ricaços que estavam nele no dia 18?

Se você acompanhou o noticiário por qualquer meio na semana passada, provavelmente pelo menos ouviu falar sobre isso tudo. A cobertura do acidente inundou todos os veículos de comunicação.

Mas você sabe que, poucos dias antes, o naufrágio de um barco hiperlotado de refugiados matou centenas de pessoas nas costas da Grécia, criando aquela que talvez seja a maior tragédia do Mediterrâneo?

Não se sinta mal se souber do primeiro e não do segundo caso. O espaço dado pela mídia para a tragédia do pesqueiro foi muitíssimo menor que o dedicado ao acidente do submersível. O mesmo aconteceu no mundo-cão das redes sociais.

Esse não é um problema só da imprensa, apesar de ela ser essencial para a melhora desse quadro. Porém nós, o público, temos um papel fundamental em algo que impacta a nossa vida, mesmo estando do outro lado do mundo.

O valor de uma vida humana é imensurável, qualquer vida. Por isso, os dois acidentes são tragédias a serem muito lamentadas. Mas não se pode ignorar que, se os cinco ocupantes do Titan morreram, do pesqueiro que saiu do Egito em direção à Líbia com estimadas 750 almas, apenas pouco mais de cem foram resgatadas com vida e outra centena de corpos foram encontrados. Um número incerto de outras vítimas fatais, talvez 500, se perdeu no mar. Vale dizer que, segundo dados da Organização Internacional para as Migrações, quase 27 mil migrantes desapareceram no Mediterrâneo desde 2014!

A desigualdade não se dá apenas no espaço dedicado às duas tragédias na imprensa e nas redes sociais. Talvez ainda mais absurdo tenha sido o empenho nos resgates. Investigações apontam que as autoridades gregas foram lentas em reagir no caso do pesqueiro, o que aumentou dramaticamente a taxa de mortos. Enquanto isso, as guardas-costeiras dos Estados Unidos e do Canadá, além de várias embarcações particulares, tentaram resgatar o Titan, um esforço que custou milhões de dólares e que será pago, pelo menos em parte, pelos contribuintes desses países.

Tudo recai sobre porque nos interessamos tanto por tragédias como a do Titan e ignoramos a do pesqueiro.

As redes sociais sempre destacarão, para cada um de seus bilhões de usuários, aquilo que chama mais a sua atenção, mesmo que seja algo horrível. A frieza de seus algoritmos não tem nenhum compromisso com o bem-estar social ou mesmo com a verdade: ele exibirá mais aquilo em que há mais chance de clicarmos. Daí surgem as infames "bolhas", que racharam a sociedade ao meio nos últimos anos, reforçando as crenças de cada um, mesmo as piores.

Vale dizer que até hoje, mais de uma semana depois do acidente, continuo vendo postagens sobre o Titan nas redes. Mas eu não vi nenhum usuário dedicar algumas linhas aos refugiados. As poucas publicações nessas plataformas foram feitas justamente por veículos de comunicação.

Resta saber então por que esses mesmos veículos seguiram essa desigualdade.

A banalização da "morte sem rosto"

Existem algumas regras para que uma notícia chame a atenção do público e assim ganhe destaque na imprensa. Uma dela é o ineditismo, e, convenhamos, não é sempre que um submersível com bilionários querendo passear no Titanic implode. O próprio Titanic estar envolvido também desperta muito a curiosidade. E há ainda sentimentos "menos nobres", como achar graça de ricaços que pagam uma fortuna para visitar os destroços do naufrágio mais famoso da história (ocorrido em 1912), em uma embarcação com falhas críticas de projeto. Algumas pessoas talvez até quisessem ter tentado aquilo!

No caso dos refugiados, o naufrágio não tinha nenhum desses elementos. O público os despreza poque sente que eles acontecem "a toda hora", matando pessoas sem nome, rosto, origem, destino ou motivação. Mas não é nada disso! Essas pessoas deixam para trás seu país para salvar a própria vida, fugindo de guerras, terrorismo, perseguições religiosas e outras atrocidades que a humanidade produz.

Isso é tão verdadeiro que, de vez em quando, a tragédia ganha um rosto, chocando o mundo todo. Foi o caso dos ucranianos, que saíam da própria Europa, fugindo da invasão russa. Ou da foto de uma criança refugiada que apareceu morta com sua camiseta vermelha e short azul, na costa da Turquia em 2015. A foto do seu rosto sendo encoberto pela onda na areia provocou uma comoção global pela crise dos refugiados... que infelizmente foi logo esquecida depois.

Esse desprezo não acontece só com quem está do outro lado do mundo. Acontece diariamente na nossa cidade, na nossa rua. Às vezes, tratamos de ignorar a morte até de alguém em nosso condomínio. Afinal, "não é ninguém próximo".

Até que acontece conosco!

A imprensa "entrou no automático" nesse tipo de decisão editorial há muito tempo. Não chega a ter frieza criminosa dos algoritmos das redes sociais, mas acaba colaborando com a desumanização da sociedade.

Sei que não é possível noticiar todas as mazelas do mundo, mas é preciso mais consciência quando se destaca a morte de cinco bilionários enquanto se varre para o rodapé a maior tragédia marinha do Mediterrâneo.

A imprensa tem o papel de informar, mas também de formar a população. E, salvo em algumas exceções, vem falhando nesse segundo, entregando o público à manipulação dos abutres das redes sociais. Esses chegam ao absurdo de não apenas desprezar a dor alheia, como promover isso!

A vida não tem que ser assim. Não deve ser assim! Quem quer que sejamos, não podemos achar que o problema nunca chegará a nós por não nos envolvermos.

Não dá para se blindar. Os bilionários do Titan acharam que dava. E implodiram.