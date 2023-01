Mega da Virada 2022: Menino de 10 anos ‘acerta’ números premiados, mas mãe não faz aposta

Um menino de 10 anos do interior da Paraíba chegou perto de conquistar o sonho de tantos brasileiros: ganhar a Mega-Sena da virada. O garoto da cidade de Cajazeiras teria acertado os seis números do concurso, mas seu jogo não foi apostado pela mãe, Linda Inês Alexandre Formiga, de 28 anos. “Não imaginava que meu filho poderia virar milionário”, contou ela ao Estadão. Sem o bilhete de Pedro Henrique, cinco apostas que acertaram as seis dezenas dividiram o prêmio de R$ 541 milhões – o maior da história do sorteio. Após a repercussão do caso, a criança criou um canal no YouTube.

A promotora de vendas Linda Inês contou que já tinha feito dois jogos e que chegou a sonhar, antes mesmo do dia 31 de dezembro, que ganharia a bolada. No sábado, ela deixou o filho com o tio, que levou bilhetes em branco para ele preencher. Assim que a mãe retornou do trabalho, Pedro Henrique lhe mostrou a aposta que fez. “Eu olhei para o jogo e eram muitos números repetitivos. Aí eu disse: ‘Tem que ser aleatório, números misturados’”, afirmou. O menino fez uma nova tentativa e, entre os palpites, teria marcado a sequência vencedora: 04, 05, 10, 34, 58 e 59.

A mãe não registrou a aposta, apesar da insistência do menino. “Parecia brincadeira de criança”, comentou. “Ele passou a tarde todinha dizendo que a gente ia ficar rico, fazendo vários planos, sonhador. Falou que queria ajudar os moradores de rua, tirar os cachorrinhos da rua, que a gente ia morar em Paris numa mansão. De tanto ele perguntar, eu disse que já tinha jogado, mas, quando olhei no aplicativo, já tinha encerrado o tempo da aposta”, explicou Linda Inês.

Menino de 10 anos acerta números da Mega-Sena da Virada, mas mãe não faz aposta. Foto: Acervo pessoal

A surpresa veio na virada do ano, quando a família foi conferir o resultado. Linda Inês só fez dois chutes certos, enquanto Pedro Henrique poderia ter sido um dos brasileiros mais sortudos do ano. “Eu disse: ‘Meu filho, me perdoe, me desculpe. Eu não joguei’. Ele começou a chorar, me abraçou e falou: ‘Mãe, eu só queria ajeitar o meu celular’”, relatou. “Conversamos bastante e ele entendeu. Falei que era tudo no tempo de Deus, que, se ele fez uma vez, vai conseguir novamente ou que novas portas se abririam.”

Linda Inês Alexandre Formiga, com o filho Pedro Henrique, de 10 anos. Foto: Acervo pessoal

Depois de passar os últimos dias abalado, choroso e sem querer comer, Pedro já está se sentindo melhor, segundo a mãe. Ela também viveu um misto de sentimentos: “Fiquei abismada no começo, sem reação. Depois caiu a ficha e chorei muito. Não fiz por mal. Eu só quero o bem dele”. O prêmio mudaria a vida da família que mora no município de Cajazeiras, de pouco mais de 63 mil habitantes, de acordo com a prévia do Censo 2022 do IBGE. “A gente é de família humilde. Ele estuda em escola pública”, afirmou a promotora de vendas, mãe solo de dois filhos – além de Pedro, tem o mais novo, Paulo César, de 8.

O caso ganhou repercussão na imprensa e na internet depois que uma influenciadora digital de Cajazeiras expôs a história nas redes sociais. Desde então, Pedro ganhou o conserto da tela do celular do jornalista Fernando Antônio, da TV Sertão. O menino criou, nessa terça-feira, 3, um canal no YouTube para compartilhar novos palpites e “mostrar seu cotidiano”, disse a mãe.