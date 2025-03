Mocidade, Tuiuti, Grande Rio e Portela encerram desfiles na Sapucaí nesta terça

A terceira e última noite de desfiles das escolas de samba da elite do Rio de Janeiro, na Marquês de Sapucaí, começa nesta terça-feira, 4, às 22 horas. Será a última das apresentações, no primeiro ano em que o desfile foi dividido em três – até o ano passado, as 12 escolas entravam apenas nas noites de domingo e segunda-feira.

PUBLICIDADE Agora são quatro escolas por noite, de domingo a terça-feira. Oito já se apresentaram: Unidos de Padre Miguel, Imperatriz, Viradouro e Mangueira na noite de domingo, e Unidos da Tijuca, Beija-Flor, Salgueiro e Vila Isabel, na noite de segunda-feira. A primeira escola a desfilar é a Mocidade Independente de Padre Miguel. O enredo “Voltando para o futuro, não há limites para sonhar” é um manifesto em defesa da natureza pelo futuro da humanidade.

O carnavalesco Renato Lage retorna à Mocidade, escola em que conquistou três dos quatro títulos de seu currículo (o outro foi no Salgueiro), e, embora abalado pela morte da mulher, Márcia Lage, em 19 de janeiro, promete um grande desfile.

A segunda escola a desfilar será a Paraíso do Tuiuti, a partir das 23h30. A escola vai contar a história de Xica Manicongo, considerada a primeira travesti do Brasil. Ela chegou ao País escravizada e encontrou refúgio junto aos indígenas Tupinambás, na Bahia.

A partir da história de Xica, o carnavalesco Jack Vasconcelos quer defender o respeito ao universo LGBTQIA+. Dentre os destaques do desfile estão as deputadas Erika Hilton (PSOL-SP) e Dani Balbi (PCdoB-RJ).

A atriz Paolla Oliveira vai desfilar pela última vez como rainha de bateria da Grande Rio. Foto: Pedro Kirilos/Estadão

A terceira exibição será da Grande Rio, escola de Duque de Caxias, que vai contar histórias do Pará a partir do enredo “Pororocas Parawaras – As águas dos meus encantos nas contas dos curimbós”. Celebridades como Fafá de Belém, Dira Paes e Patrícia Poeta vão participar do desfile, que será o último da atriz Paolla Oliveira como rainha de bateria.

O encerramento da última noite na Sapucaí será feito pela Portela, que vai homenagear o cantor e compositor Milton Nascimento. Em vez de um enredo biográfico comum, a escola vai transformar o desfile numa procissão que parte de Madureira, bairro carioca onde a escola foi fundada, até Três Pontas, cidade de Minas onde Milton foi criado.

Cada ala deve representar uma música do compositor. Aos 82 anos, embora com mobilidade restrita, Milton vai desfilar num dos carros alegóricos.

O cantor e compositor Milton Nascimento será o homenageado pela Portela, no encerramento da terceira noite de desfiles no Rio. Foto: Eduardo Hollanda/Rio Carnaval

O desfile deve terminar por volta das 4h15, e a partir daí uma roda de samba será promovida na Praça da Apoteose, onde termina a exibição das escolas. A música se estende até as 6h.

A apuração será na tarde de quarta-feira, 5, e o desfile das campeãs vai acontecer no sábado, 8, à noite.