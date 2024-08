Oito vítimas de avião que caiu em Vinhedo eram ligados a universidade pública do Paraná

Foram identificados os docentes Edilson Hobold, do curso de Educação Física do campus Marechal Cândido Rondon, Deonir Secco, do curso de Engenharia Agrícola, Raquel Ribeiro Moreira, do Programa de Pós-Graduação em Letras, ambos do campus de Cascavel, e José Roberto Leonel Ferreira, professor aposentado do Hospital Universitário do Oeste do Paraná – HUOP, também em Cascavel.

Entre as quatro ex-alunas, duas eram egressas do curso de medicina da instituição: Sarah Sella Langer, também médica da UTI Pediátrica do HUOP e Mariana Comiran Belim, médica intensivista da UTI Adulta do hospital universitário. As outras duas eram Ana Caroline Redivo, egressa do curso de Administração e Hadassa Maria da Silva, formada Ciência Contábeis, ambos no campus de Cascavel.