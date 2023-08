Ônibus com torcedores do Corinthians tomba em Minas e deixa sete mortos; entenda o que aconteceu

Um ônibus que transportava torcedores do Corinthians tombou na madrugada deste domingo, 20, na Rodovia Fernão Dias (BR-381), na altura do km 525,4 da BR-381, em Brumadinho (MG). Segundo a Polícia Civil de Minas, o acidente deixou sete mortos - a concessionária responsável pela via, a Arteris, havia informado anteriormente que eram oito vítimas fatais, mas depois a informação foi corrigida.

De acordo com comunicado publicado no site da empresa, o ônibus transportava 43 pessoas. Corinthians e Cruzeiro se enfrentarem na noite de sábado, 19, no Mineirão. Segundo o clube, o veículo trazia de volta para São Paulo torcedores das cidades de Taubaté, São José dos Campos, Jacareí, Pindamonhangaba e Caçapava. Eles tinham alugado um ônibus para ir até Belo Horizonte apoiar o time.

Segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), o ônibus fazia viagem irregular antes do acidente deste fim de semana.

O ônibus teria adentrado uma curva, colidiu com o talude (inclinação na superfície lateral para promover a estabilidade do terreno) e, na sequência, tombou. A concessionária disse que enviou mais de 20 colaboradores para ajudar no atendimento.

O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais informou que o ônibus era da empresa CFV - Martins Transportes ME, com placa de Jacareí (SP).

A empresa afirma que a equipe atuou em conjunto com o Corpo de Bombeiros, o Samu, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Civil.

Sete vítimas fatais foram confirmadas até as 8h da manhã deste domingo, 20 Foto: Reprodução

Em comunicado emitido às 13h, a concessionária informou que o veículo já havia sido removido. A faixa esquerda já estava liberada para tráfego no km 525,4 da BR-381/MG, em Brumadinho, sentido São Paulo, enquanto a faixa direita permanece interditada. A via registrava 5 quilômetros de congestionamento. O trabalho do Corpo de Bombeiros já encerrou no local com a retirada de todas as vítimas.

Vítimas

O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais informou que as sete vítimas que morreram não portavam documentos, o que torna a identificação mais demorada. Até agora, entre as 43 pessoas do ônibus, nove recusaram atendimento médico e 27 foram conduzidas por unidades de resgate do Corpo de Bombeiros, Arteris e da Polícia Militar. Destas, ao menos 14 receberam alta até o início da noite deste domingo.

Bombeiros também informaram que as vítimas foram encaminhadas ao Hospital Regional de Betim, à Unidade de Pronto Atendimento de Oliveira, e o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte. Duas vítimas foram para o Hospital Municipal de Contagem, mas foram transferidas para Betim.

A Prefeitura de Betim informou que 17 vítimas foram encaminhadas para o Hospital Público Regional. Dessas, sete receberam alta e uma, que apresentava quadro leve, optou por deixar a unidade. Um dos pacientes está em estado grave e os demais apresentam quadro estável.

Outras sete vítimas foram encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Norte. Entre elas, seis já receberam alta. Uma foi transferida no início desta tarde ao Hospital Regional para a realização de exames complementares. O quadro de saúde dela permanece estável.

Uma vítima foi inicialmente encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Teresópolis e posteriormente transferida para o Hospital Regional para passar por exames complementares. O quadro de saúde desse paciente também segue estável. As informações detalhadas sobre o estado de saúde dos pacientes estão sendo repassadas diretamente aos familiares, informou a Prefeitura.

Apenas uma pessoa foi transferida para o Hospital João XXIII. A vítima estava em estado grave, mas, de acordo com o médico, sem risco de morte, informou o Corpo de Bombeiros.

O Estadão também entrou em contato com a Polícia Rodoviária Federal, mas ainda não obteve retorno.