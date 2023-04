Ônibus do BRT vira e deixa 35 feridos no corredor Transoeste, em Guaratiba, na zona oeste carioca

RIO - Trinta e cinco pessoas ficaram feridas quando um ônibus do BRT que trafegava pelo corredor Transoeste tombou na Avenida Dom João VI, em Guaratiba, na zona oeste do Rio, no fim da tarde desta terça-feira, 18. Ninguém morreu nem ficou gravemente ferido. Sete vítimas tiveram ferimentos moderados e 28, ferimentos leves, segundo os bombeiros. Até a publicação desta reportagem, não havia sido identificada a causa do acidente.

O acidente deixou irregular a circulação de ônibus pelo corredor Transoeste e provocou congestionamento na região Foto: FABIO MOTTA/ESTADÃO - 23/06/2016

O ônibus pertence à viação Palmares e é alugado pela Mobi-Rio, empresa municipal que administra o sistema BRT. O veículo fazia a linha Alvorada-Santa Cruz quando tombou perto da estação CTex, por volta das 17h45. A calha do BRT foi ocupada para o serviço de socorro às vítimas, que foram levadas para os hospitais Pedro II, em Santa Cruz, e Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca (ambos na zona oeste).

O acidente deixou irregular a circulação de ônibus pelo corredor Transoeste e provocou congestionamento na região, que permanecia com trânsito acima do normal até as 19h.