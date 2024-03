Polícia prende mãe e padrasto suspeitos de matar e esconder corpo de criança em uma mala em SC

Segundo os suspeitos, a criança havia sido levada em um carro que foi posteriormente identificado pela polícia sem qualquer evidência que comprovasse a versão apresentada. Ao perceberem que a narrativa não fazia sentido para as autoridades, mãe e padrasto confessaram o crime.

De acordo com as investigações, os presos agrediram e mataram a menina e em seguida concordaram em se livrar do corpo. Os criminosos decidiram colocar a vítima numa mala e depois enterrar o corpo nas proximidades da BR-470. Após a confissão do crime, o local exato foi indicado pelo padrasto.