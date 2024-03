Polícia apreende cem celulares com estrangeiros no centro de SP; dupla movimentou R$ 10 milhões

A Polícia Civil de São Paulo prendeu em flagrante uma dupla de estrangeiros com cem celulares na Rua Guaianases, centro da capital, nesta quarta-feira, 6. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), os criminosos teriam movimentado, em cinco anos, cerca de R$10 milhões. O vínculo entre os dois presos foi comprovado pela polícia à partir de depósitos bancários feitos entre eles.

Com a investigação, os policiais identificaram um esquema criminoso onde os suspeitos presos compravam celulares ilícitos em São Paulo e vendiam para outros Estados. A suspeita é que alguns aparelhos, objetos de furtos e roubos, também eram exportados para outros países saindo do Aeroporto de Guarulhos. A defesa da dupla não foi localizada.

Investigação apontou que dupla vendia e exportava celulares objetos de furto e roubo Foto: Divulgação/SSP-SP

As investigações sobre o caso já estavam em andamento desde o ano passado em uma colaboração do Corpo Especial de Repressão ao Crime Organizado (Cerco), em conjunto com agentes do 3° Distrito Policial, de Campos Elíseos.

Essa foi a segunda fase da operação que além da apreensão dos suspeitos e dos celulares também bloqueou os R$10 milhões que a dupla havia movimentado. De acordo com a SSP, investigações para combater roubos e furtos de celulares e identificar os assaltantes que agem principalmente no centro de São Paulo, permanecem em andamento.