Policiais trocam tiros entre si durante operação conjunta contra o tráfico de drogas no Rio

Policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope) e homens à paisana do 9º Batalhão da Polícia Militar (BPM) trocaram tiros dentro da comunidade Jorge Turco, em Rocha Miranda, na zona oeste do Rio, aparentemente por engano, durante uma operação conjunta realizada na madrugada de sábado, 17. O episódio foi flagrado por uma câmera de segurança.

O fato ocorreu durante a operação realizada na madrugada deste sábado (17/2), em que foram presos 14 criminosos. A corporação já está com as imagens que serão analisadas e estudadas entre as equipes operacionais da instituição para que episódios como este não aconteçam novamente", informou a Polícia Militar, em nota. As imagens mostram uma troca de tiros entre dois grupos, um deles fardado. No tiroteio, um carro branco e o muro de uma casa são atingidos por vários disparos. O confronto dura aproximadamente um minuto e meio até que os homens se identificam.

Ninguém ficou ferido. A operação policial ocorreu um dia depois de confrontos entre facções rivais do tráfico de drogas no local.