Quais foram os Estados com mais assassinatos no País em 2022? Veja lista

O Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgou nesta quinta-feira, 20, os mais recentes dados de registros criminais do País. Entre eles, a organização reuniu dados de homicídios cometidos ao longo de 2022 nas cidades brasileiras. O Amapá tem a maior taxa de assassinatos por 100 mil habitantes, com 50,6, embora apresente tendência de queda no último ano.

O Estado do Norte é seguido por Bahia (47,1), Amazonas (38,8), Alagoas (37,9) e Pernambuco (37,8). Esses dois últimos Estados apresentaram alta nos homicídios entre 2021 e 2022, com variação de 4,2% e 1,3%, respectivamente. Os 12 Estados no topo do ranking dos mais violentos são do Norte ou do Nordeste. Veja abaixo a lista completa.

Amapá lidera a taxa de homicídios entre os Estados do Brasil Foto: Governo do Amapá

Taxa de homicídios por 100 mil habitantes em 2022

Amapá: 50,6 Bahia: 47,1 Amazonas: 38,8 Alagoas: 37,9 Pernambuco: 37,8 Pará: 36,9 Rio Grande do Norte: 36,7 Ceará: 35,5 Sergipe: 34,8 Rondônia: 34,3 Roraima: 30,5 Tocantins: 30,5 Espírito Santo: 29,3 Mato Grosso: 29,3 Acre: 28,6 Maranhão: 28 Rio de Janeiro : 27,9 Paraíba: 26,1 Goiás: 25,2 Piauí: 25 Brasil: 23,4 (Média nacional) Paraná: 22,7 Rio Grande do Sul: 19,8 Mato Grosso do Sul: 18,7 Minas Gerais: 12,6 Distrito Federal: 11,3 Santa Catarina: 9,1 São Paulo: 8,4

Consulte os Estados:

Em números absolutos, a Bahia registrou o maior número de homicídios: 6.659. Em seguida, vieram os Rio (4.485) e São Paulo (3.735). Veja a lista completa abaixo.

Homicídios em 2022, por Estado, em números absolutos

Bahia: 6.659 Rio de Janeiro: 4.485 São Paulo: 3.735 Pernambuco: 3.423 Ceará: 3.123 Pará: 2.997 Paraná: 2.595 Minas Gerais: 2.588 Rio Grande do Sul: 2.154 Maranhão: 1.897 Goiás: 1.780 Amazonas: 1.531 Rio Grande do Norte: 1.212 Alagoas: 1.186 Espírito Santo: 1.122 Mato Grosso: 1.072 Paraíba: 1.036 Piauí: 818 Sergipe: 768 Santa Catarina: 689 Rondônia: 542 Mato Grosso do Sul: 515 Tocantins: 461 Amapá: 371 Distrito Federal: 318 Acre: 237 Roraima: 194

Veja mapa: