Quais foram as capitais com mais assassinatos no País em 2022? Veja lista

Dados divulgados nesta quinta-feira, 20, pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostram que Macapá é a capital do País com maior taxa de homicídios por 100 mil habitantes. O levantamento leva em consideração registros criminais do ano de 2022 e mostram a capital do Amapá com 70 homicídios para cada grupo de 100 mil pessoas. As onze capitais mais violentas estão nas regiões Norte e Nordeste.

Salvador (66), Manaus (53,4) e Porto Velho (42,1) aparecem na sequência da lista. O menor indicador proporcional de homicídios foi observado em São Paulo: 7,3. Veja a lista completa abaixo.

Taxa de homicídios nas capitais em 2022, por 100 mil habitantes

Macapá: 70,0

Salvador: 66,0

Manaus: 53,4

Porto Velho: 42,1

Teresina: 41,3

Maceió: 40,5

Aracaju: 38,2

Recife: 36,3

Fortaleza: 35,9

Natal: 34,7

Palmas: 33

Porto Alegre: 30

Vitória: 26,9

Boa Vista: 26,6

Rio Branco: 26,3

Belém: 25,9

São Luís: 23,2

Curitiba: 22,4

João Pessoa: 22,2

Rio de Janeiro: 21,2

Campo Grande: 17

Goiânia: 16,7

Belo Horizonte: 14,5

Cuiabá: 14,1

DF: 11,3

Florianópolis: 9,9

São Paulo: 7,3

Em números absolutos, a capital baiana teve o maior número de homicídios em 2022: 1.596. Rio (1.319), Manaus (1.102) e Fortaleza (872) aparecem na sequência.

Veja a lista completa abaixo:

Salvador: 1.596

Rio de Janeiro: 1.319

Manaus: 1.102

Fortaleza: 872

São Paulo: 832

Recife: 541

Porto Alegre: 400

Curitiba: 398

Maceió: 388

Teresina: 358

Belém: 338

Belo Horizonte: 336

DF: 318

Macapá: 310

Natal: 261

São Luís: 241

Goiânia: 240

Aracaju: 230

Porto Velho: 194

João Pessoa: 185

Campo Grande: 153

Boa Vista: 110

Palmas: 100

Rio Branco: 96

Cuiabá: 92

Vitória: 87

Florianópolis: 53

