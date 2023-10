Qual é a cidade com população mais velha do Brasil? Consulte dados do Censo da sua região

Estado com maior índice de envelhecimento do Brasil, o Rio Grande do Sul também possui o município com a maior proporção de idosos do País. Coqueiro Baixo, na região do Vale do Taquari, tem um índice de 277,1 - a quantidade de pessoas com 65 anos ou mais para cada grupo de 100 crianças até 14 anos. Isso significa que, na média, há quase três idosos (2,77) para cada criança nessa faixa etária na cidade.

Os dados fazem parte do Censo 2022 e foram divulgados nesta sexta-feira, 27, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Segundo o censo, Coqueiro Baixo contava com 1.290 habitantes no ano passado, uma queda de cerca de 20% em relação à contagem de 2010. E boa parte desse número é composto por idosos: o levantamento mostra que a mediana - número que divide a população entre a metade mais jovem e a mais velha - no município é de 53 anos, bem acima do registrado no próprio Rio Grande do Sul (38), que tem a maior do País.

Município de Coqueiro Baixo, no interior do Rio Grande do Sul, tem o maior índice de envelhecimento do País. Foto: Prefeitura Municipal de Coqueiro Baixo

O alto índice de idosos faz com que o município foque boa parte de suas políticas públicas para esse recorte da população. “A gente promove diversos eventos para a terceira idade. Por exemplo, a Secretaria de Assistência Social tem encontros de grupos de idosos, de artesanato, oficinas de danças. A Secretaria da Saúde oferece aulas de ginástica e tem atividades nas comunidades do interior, como palestras com médicos ou outros profissionais”, diz o secretário municipal de Administração, Henrique Ongaratto.

Com uma população mais idosa, a saúde tem atenção especial. Agentes da prefeitura visitam todas as casas uma vez no mês para acompanhamento e para a divulgação de campanhas, como do Outubro Rosa. “Nosso atendimento à saúde vai desde a UBS, que a gente tem no município, até convênios com hospitais da região. Isso inclui exames, cirurgias e coisas mais complexas”, ressalta Ongaratto.

Coqueiro Baixo fica localizado a 170 km de Porto Alegre. Além da alta taxa de idosos, a população rural predomina e pelo menos 70% dos habitantes vivem no campo. A prefeitura informa que há 501 propriedades rurais, o que dá média superior de uma a cada três habitantes. A agricultura e a pecuária movem a economia.

“Temos uma pequena parcela de comércio e serviços, mas com muita segurança mais de 90% do que a gente produz aqui é no setor agropecuário. A gente tem a produção de aves como carro-chefe, em segundo lugar a de suínos, e em terceiro lugar o gado leiteiro”, explica Ongaratto. A produção de milho, soja e a agricultura de subsistência também são vistas no município.

Mesmo com a alta prevalência de moradores na área rural, que poderia representar uma maior dificuldade de acesso a serviços de saúde e educação, Coqueiro Baixo apresenta bons indicadores. O índice de escolarização é de 100% entre crianças de 6 a 14 anos, e a mortalidade infantil inexiste.