Quem era a piloto brasileira que morreu nos EUA: ‘Pessoas comuns fazendo algo extraordinário’

Suspeita de matar empresário com brigadeirão envenenado se entrega e é presa no Rio

Suspeita de matar empresário com brigadeirão envenenado se entrega e é presa no Rio

Polícia busca suspeita de matar empresário no Rio com brigadeirão envenenado

Polícia busca suspeita de matar empresário no Rio com brigadeirão envenenado

Juliana Turchetti sofreu um acidente por volta do meio-dia no horário local (15 horas no Brasil) da última quarta-feira, 10 de julho, enquanto realizava uma manobra de “scooping” com a aeronave FireBoss. Durante essa operação, o piloto pousa a aeronave em um lago ou represa para capturar água, que é então armazenada no reservatório do avião antes de decolar novamente.

De acordo com testemunhas, três aeronaves AT-802 atuavam na região, captando água no Hauser Lake, localizado a cerca de 8 km a noroeste da represa no Rio Missouri. O combate aos incêndios estava concentrado na área conhecida como Horse Gulch, nas proximidades da represa.

O xerife de Lewis e Clark, Leo Dutton, informou à imprensa que, no momento do acidente, Juliana estava em segundo lugar no circuito de pouso, captura de água e decolagem. Durante a manobra de “scooping”, o avião aparentemente colidiu com um objeto, o que resultou na destruição da aeronave e seu afundamento na água. O Conselho Nacional de Segurança no Transporte dos EUA (NTSB) está conduzindo uma investigação para determinar as causas do acidente e verificar se houve mesmo colisão com um objeto, um banco de areia ou uma onda.

O corpo de Juliana foi encontrado por equipes voluntárias de busca e resgate dos condados de Lewis and Clark e Gallatin por volta das 17 horas locais (20 horas no Brasil). As autoridades mantiveram a identidade da vítima em sigilo até que seus familiares no Brasil fossem notificados. Antes disso, a imprensa havia se referido a uma piloto de 45 anos cujos parentes eram de outro país.