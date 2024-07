Piloto brasileira morre durante combate a incêndio florestal nos EUA

A entidade informou que o acidente aconteceu por volta do meio-dia no horário local (às 15h, no Brasil). De acordo com o relato, Juliana sofreu o acidente durante uma manobra feita com o avião de modelo FireBoss, chamada scooping, que consiste em passar com a aeronave sobre uma represa ou lago, captar a água para o reservatório e voltar a decolar para lançar o conteúdo sobre as chamas.

No momento em que Juliana foi realizar a manobra, o avião pilotado pela brasileira teria batido em algo, se despedaçado na água e afundado, de acordo com o relato do xerife do condado, Leo Duttom, à imprensa local. O corpo da piloto foi encontrado por volta das 17h local (às 20h do Brasil) por equipes de resgate.