Vítima do acidente da Voepass, Renato Lima era consultor de negócios e amante de viagens

“A Família Trigo hoje está de luto pela partida do nosso querido amigo e consultor do Spoleto, Renato Lima. Sua dedicação e alegria fizeram a diferença em nossas vidas, e seu legado será sempre lembrado com carinho por todos nós. Descanse em paz, Renato”, publicou o grupo em uma nota de pesar.

Além da empresa, franqueadas que Renato costumava atender também fizeram questão de prestar homenagens. “Ficarão para sempre as boas lembranças e ensinamentos que Renato sempre nos trouxe, em cada visita e consultoria”, disse a Spoleto Londrina em nota. “Seu lema jamais será esquecido: ‘Isto não é um fim, na verdade, é novamente mais uma começo, nada acabou, tudo continua’.”