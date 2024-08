Servidores públicos do Paraná estão entre os mortos em acidente aéreo; veja quem são

Pelo menos oito servidores do Estado do Paraná morreram com a queda do avião da Voepass em Vinhedo (SP) na sexta-feira, 9, que deixou 62 vítimas. Entre eles, estão professores e médicos da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), um professor da rede estadual e um funcionário da Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar).

O governador Ratinho Junior (PSD) se deslocou para Vinhedo acompanhar os desdobramentos do acidente e decretou luto oficial de três dias pela tragédia. Em nota, o governo do Paraná lamentou a morte dos profissionais ligados ao Estado.

Da esq. para a dir., acima Deonir Secco, Simone Mirian e Adriano Bueno, abaixo Edilson Hobold, Leonel Ferreira e Sarah Langer. Foto: Reprodução/Redes Sociais

Da Unioeste, foram identificados:

Edilson Hobold, do curso de Educação Física, que também era árbitro internacional de judô,

Deonir Secco, do curso de Engenharia Agrícola,

Raquel Ribeiro Moreira, do Programa de Pós-Graduação em Letras do campus de Cascavel,

, do Programa de Pós-Graduação em Letras do campus de Cascavel, José Roberto Leonel Ferreira, professor aposentado do curso de medicina e residência médica da universidade estadual.

Também estão entre as vítimas:

Sarah Sella Langer, pediatra do Hospital Universitário do Oeste do Paraná (Huop)

Mariana Comiran Belim, intensivista da UTI Adulta do Huop e também residente de oncologia clínica do Hospital do Câncer Uopeccan de Cascavel desde 2022.

PUBLICIDADE Em nota, o hospital declarou que a ouvidoria do hospital recebia elogios recorrentes de pacientes da médica, que tinha “nítido amor pela profissão” e estava no voo com uma colega de residência, Arianne Risso. Na nota do governo estadual, a Secretaria de Estado da Educação lamentou a morte de Adriano Daluca Bueno, professor do Colégio Estadual Dario Vellozo, em Toledo (PR). Ele completaria 48 anos no domingo, 11, e estava com a esposa, a professora da Unioeste Raquel Ribeiro Moreira, que também morreu no acidente. “Eles adoravam viajar”, escreveu um amigo que recebeu o casal no Japão em janeiro de 2023, em uma postagem nas redes de Adriano.

A Universidade Estadual de Ponta Grossa, da qual o professor era egresso do curso de Engenharia de Materiais, prestou solidariedade em nota, comunicando tamém a morte da pedagoga Simone Mirian Rizental, que trabalhou no CEEP Pedro Boaretto Neto, em Cascavel, na rede estadual de educação, até se aposentar em 2020.

“Era sempre muito alegre, falante e elegante, uma excelente colega”, lembrou o professor do Departamento de Educação da UEPG Jefferson Mainardes em uma postagem nas redes sociais. Ele foi colega de Rizental na rede estadual entre 1998 a 2001.

Mais um funcionário do Estado morto no acidente, Mauro Bedin tinha 60 anos e era funcionário na Gerência Comercial Sudoeste da Sanepar em Guaíra há 33 anos e viajava com a namorada, Rosangela Maria de Oliveira.

PUBLICIDADE A companhia aérea Voepass (antiga Passaredo) incluiu neste sábado, 10, o nome de uma 58ª vítima, que estava fora da lista oficial por uma questão técnica “referente às validações de check-in, validação do boarding e contagem de passageiros embarcados”. A causa ainda será investigada pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), ligado à Força Aérea Brasileira (FAB). As duas caixas-pretas do avião foram encontradas e o piloto não havia comunicado emergência aos órgãos de controle, conforme a FAB. A Voepass diz que a aeronave, do tipo ATR, estava em boa condição e havia passado por manutenção. O modelo, considerado seguro, é bastante usado na aviação comercial em viagens curtas.

Especialistas acreditam que as condições climáticas podem ter contribuído para o desastre. Imagens da mostram a aeronave cair em giro vertical, posição chamada de “parafuso chato” no meio da aviação. Esse é o principal indicativo de que o acidente ocorreu devido a uma perda de sustentação, o “estol”. A perda de sustentação pode estar associada à formação de gelo nas asas da aeronave.