Socorrista do Samu viraliza após escorregar sobre paciente durante atendimento; assista ao vídeo

O socorrista do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) Gustavo Rios viralizou na internet depois de escorregar e cair, sem querer, sobre um motociclista que estava sendo atendido após um acidente de trânsito. O caso aconteceu na sexta-feira, 19, na cidade de Novo Gama, de Goiás, próxima do Distrito Federal.

Nas imagens, é possível ver que Rios busca apoiar o pé esquerdo ao lado da vítima, já imobilizada, para transportá-la à prancha de atendimento. Mas por causa de um derramamento de óleo no local, provocado pela batida de uma moto com um veículo, o socorrista escorregou e caiu sobre o paciente, na altura da cintura.

Pelas redes sociais, ele explicou que achava que o líquido fosse água, e garantiu que o paciente não se lesionou por conta disso. Rios disse ainda que, no caminho para a unidade de atendimento, ele e a vítima chegaram a fazer piada sobre a situação e profetizaram a viralização do vídeo: “A gente combinou que dividiria os ganhos no Tik Tok”.

Apesar das brincadeiras, o socorrista foi alvo de críticas nas redes sociais por cair sobre um paciente lesionado. “Só quem está na rua e quem vive dia a dia está exposto a esse tipo de situação”, disse o socorrista no seu pronunciamento. Nas postagens, é possível ver muitos elogios também ao profissionais e comentários em solidariedade a Gustavo.

Neste sábado, 20, Dia do Técnico de Enfermagem, o deputado distrital Jorge Vianna (PSD), que tem formação na ocupação, visitou a unidade de atuação de Gustavo Rios e prestou solidariedade ao socorrista.





