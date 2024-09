SP e RJ estão entre as 20 cidades mais perigosas para turistas; veja ranking

São Paulo e Rio de Janeiro estão entre as 20 cidades do mundo mais perigosas para turistas, de acordo com o ranking da Forbes Advisor.

PUBLICIDADE A plataforma de consultoria comparou 60 destinos e analisou aspectos como: risco de crime, risco para a saúde, risco para a segurança pessoal, risco de desastre natural e a classificação de segurança em viagens do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Também foram mensurados a qualidade da infraestrutura e o livre uso da internet, considerando a possibilidade de violação de privacidade ou ataques online.

São Paulo está entre as 20 cidades mais perigosas para turistas, de acordo com a Forbes Advisor Foto: Taba Benedicto/Estadão

As análises indicaram Cingapura, Tóquio e Toronto como os três destinos mais seguros para viajar. Por outro lado, Caracas, Karachi (Paquistão) e Yangon (Mianmar) pontuaram como as localidades mais arriscadas para os viajantes.

Entre os municípios brasileiros, apenas São Paulo e Rio de Janeiro entraram no ranking, e ambos perderam pontos principalmente pelo elevado risco de crimes.

Considerando apenas esse quesito, a capital fluminense ocuparia a terceira posição entre os piores destinos e a paulista, a quarta — com Caracas e Joanesburgo nos dois primeiros lugares.

Cidades mais perigosas para turistas

Caracas (Venezuela) Karachi (Paquistão) Yangon (Mianmar) Lagos (Nigéria) Manila (Filipinas) Daca (Bangladesh) Bogotá (Colômbia) Cairo (Egito) Cidade do México (México) Quito (Equador) Jacarta (Indonésia) Nova Délhi (Índia) Joanesburgo (África do Sul) Mumbai (Índia) Rio de Janeiro (Brasil) Casablanca (Marrocos) São Paulo (Brasil) Baku (Azerbaijão) Moscou (Rússia) Ho Chi Minh (Vietnã) Istambul (Turquia) Santiago (Chile) Riad (Arábia Saudita) Buenos Aires (Argentina) Pequim (China)

