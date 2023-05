Summit Mobilidade: especialistas debatem caminhos para ampliar infraestrutura e inclusão

O Summit Mobilidade 2023 acontece nesta quarta-feira, 31, a partir das 9h. Organizado pelo Estadão, todo o evento é online e gratuito. A inscrição pode ser realizada aqui. Neste ano, o tema é “Inovação e infraestrutura: os caminhos para uma mobilidade sustentável e inclusiva”. A mestre de cerimônias será a jornalista Joyce Ribeiro.

A abertura ocorre às 9h, e o primeiro evento é a palestra “Descarbonização dos meios de transporte”, ministrada por Gustau Máñez Gomis, representante no Brasil do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Ele vai discorrer sobre formas de reduzir as emissões de gases, os desafios e as soluções para a descarbonização dos meios de transporte e os impactos positivos e negativos que esse processo pode proporcionar.

Às 9h55 começa o primeiro painel editorial, com o tema “Infraestrutura de mobilidade: do corredor de ônibus aos postos de recarga, o que falta para o Brasil dar um salto de qualidade?”. Cinco especialistas participam do debate, que será mediado pela editora executiva do Estadão Luciana Garbin: Ana Beatriz Monteiro, líder da carteira de transportes do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) no Brasil; Gilberto Perre, secretário executivo da Frente Nacional de Prefeitos (FNP); Iêda de Oliveira, diretora executiva da Eletra; João Irineu Medeiros, vice-presidente de Assuntos Regulatórios da Stellantis para a América do Sul; e Manoel Marcos Botelho, secretário executivo dos Transportes Metropolitanos do Estado de São Paulo.

Passageiros à espera do trem na estação da Luz, região central de São Paulo Foto: Isaac Fontana/EFE

Às 11h25 tem início o segundo painel editorial, com o tema “Financiamento do transporte em tempos de crise”, que vai debater a busca por novas fontes para o transporte público, que não se sustenta mais apenas com as tarifas pagas pelos usuários. A discussão, também mediada por Luciana Garbin, vai reunir cinco especialistas: Beto Pereira, deputado federal pelo Mato Grosso do Sul; Carlos Henrique Ribeiro de Carvalho, pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea); Edvaldo Nogueira, presidente da Frente Nacional de Prefeitos; Lucio Gregori, engenheiro e secretário municipal de Transportes em São Paulo na gestão de Luiza Erundina (1989-1992); e Tiago Terra, superintendente de administração dos contratos de concessão da CCR Mobilidade.

Às 14h30 tem a palestra “Soluções para um transporte mais inclusivo”, ministrada por Maria Tsavachidis, CEO da EIT Urban Mobility, comunidade europeia de conhecimento e inovação para acelerar a transição para a mobilidade urbana sustentável e espaços urbanos habitáveis.

Às 15h15 começa mais um painel, com o tema “Informação que transforma: data analytics para modernizar a conexão entre pessoas e cidades”. Mediado pelo editor de Metrópole do Estadão, Victor Vieira, o debate terá quatro participantes: André Turquetto, diretor-geral da Veloe; Antonio Andrade, gerente de operações na Kido Dynamics; Niege Chaves, vice-presidente do Grupo Mobibrasil; e Parker Treacy, CEO e cofundador da Cobli.

Continua após a publicidade

Às 16h10 tem início o painel “Mobilidade além do asfalto: novos modais para acelerar a transformação do País e das cidades”, também mediado por Victor Vieira e com a participação de cinco especialistas: Jô Pereira, diretora da Ciclocidade e fundadora do Pedal na Quebrada; Luiz Mauad, vice-presidente de Serviços e Operações de Frota da Eve Air Mobility; Maína Celidonio de Campos, secretária municipal de Transportes do Rio de Janeiro; Thiago Piovesan, CEO da Indigo; e Thyerry Mendes, gerente comercial da inDrive Brasil.

Às 17h35 está prevista a cerimônia de premiação “Vozes da Mobilidade”, e o encerramento, a partir das 18h, será com o guitarrista e compositor Lupa Santiago, que vai apresentar clássicos do jazz na “Eldorado Session”.