Criança autista é acusada de homofobia e suspensa da escola após Justiça determinar atendimento especializado

Atraso e fome - Questionada sobre possíveis motivos que teriam desencadeado a reação da criança na escola, Samara Vizzotto acredita em uma combinação de fatores.

"Moramos na Santa Teresa, na Vila Tamoio, eu e meus dois filhos, ambos com deficiência intelectual. Minha mãe mora em outro bairro, distante uns 40 minutos. Levo ele de manhã para a escola, no Caraí, na frente da escola pego o circular, desço na rodoviária, pego outro circular e vou para o serviço, no Cruzado, na academia, até 11 horas, quando volto para buscar na escola, onde chego ao meio-dia. Pegamos outro circular para casa, eu troco ele, dou banho, almoço, e levo ele para a casa da minha mãe. Pego mais um circular e volto para o trabalho. É uma correria", diz. "Naquele dia, saímos atrasados de casa, não deu para tomar café da manhã. Meu filho saiu em jejum, com fome. No caminho comprei uma bolacha e um refrigerante e mandei ele comer no intervalo, mas ele quis comer na sala de aula e o professor não deixou. Ele surtou, ficou desse jeito, querendo bater no professor, foi isso que aconteceu", relata a mãe.

Samara explica que o filho autista faz uso de dois medicamentos: Risperidona e Carbamazepina.

Segundo informações do Ministério da Saúde, a Risperidona ajuda no controle dos sintomas de pacientes que sofrem com esquizofrenia, além de outros transtornos, como alucinações, delírios, ansiedade, demência e até mesmo autismo. E a Carbamazepina pode ser utilizada isoladamente ou associada a outras medicações no tratamento de alguns tipos de convulsões em pessoas com epilepsia, dor no nervo da face (neuralgia do nervo trigêmeo), quadros psiquiátricos (episódios de mania no transtorno bipolar e certo tipo de depressão).