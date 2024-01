Enquanto não sabemos quantos somos

Saber a quantidade correta de pessoas com deficiência é fundamental para estruturar políticas públicas de qualidade.

Enquanto aguardamos a divulgação oficial do resultado do Censo de 2022 sobre a população com deficiência no Brasil, que teve pela primeira vez uma pergunta específica sobre pessoas com o Transtorno do Espectro Autista (TEA) nas residências, podemos usar dados disponíveis para discutir quantos somos, mas paira a dúvida a respeito dessa quantidade, estabelecida em 45,6 milhões de habitantes no Censo de 2010 e reduzida para 18,6 milhões na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD): Pessoas com Deficiência 2022.

Também é especulativa a quantidade de autistas porque os critérios de identificação do autismo estão em transformação. Em 2023, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos, referência mundial no tema, afirmou que há prevalência de uma pessoa autista para cada 36 que nascem no mundo. Com base nesse número, o Brasil teria aproximadamente 6 milhões de autistas.

Questionado em setembro de 2023 pelo blog Vencer Limites a respeito desses números específicos, o IBGE informou que "o cronograma de divulgações dos resultados do Censo 2022 ainda está sendo definido. Os dados sobre este tema devem ser divulgados em 2024".

Um indicativo da quantidade de autistas no País é a emissão da Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea).

Em SP, segundo a Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência, aproximadamente 30 mil carteiras foram emitidas em 2023, o que equivale a mais de 120 Cipteas por dia. O serviço paulista foi lançado em 6 de abril.

A pasta divulgou os números divididos por região.

- Capital (com região Central), 10.114

- Campinas, 4.811

- Grande SP, 4.287

- Baixada Santista, 2.340

- Grande ABC, 1.811

- São José dos Campos, 1.655

- Sorocaba, 1.089

- São José do Rio Preto, 641

- Bauru, 552

- Presidente Prudente, 520

- Ribeirão Preto, 466

- Araçatuba, 388

- Franca, 353

- Marília, 325

- Itapeva, 254

- Registro, 228

- Barretos, 174

Três emendas da senadora Damares Alves (Republicanos-DF), com previsão de investimentos federais em saúde, educação e assistência social para autistas, foram aprovadas e incluídas na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2024. Isso significa que programas e projetos para a pessoas com o Transtorno do Espectro Autista (TEA) podem ser bancados com dinheiro do orçamento da União.