Grafite acessível no Beco do Batman

Projeto 'Graffiti #PraCegoVer' foi inaugurado neste fim de semana.

Foi inaugurado neste fim de semana no Beco do Batman, região da Vila Madalena, zona oeste de São Paulo, o primeiro grafite acessível para pessoas com deficiência visual do mundo, um conjunto de obras em três murais que se conectam como uma história em quadrinhos e contam a história por meio do personagem Yoko, um macaco japonês que simboliza a luta por inclusão, diversidade e representatividade.

Segundo os organizadores, o processo de criação passou por diálogos e parcerias com entidades sociais, produtores culturais, acadêmicos, engenheiros, experiências e criações de artistas como o israelense Roy Nachum e o francês The Blind. E tem equipe multidisciplinar de profissionais, incluindo consultores em impressões 3D, consultor de acessibilidade, designer e produtores.

O projeto 'Graffiti #PraCegoVer', criação artística de Subtu, tem curadoria de Roberto Parisi, direção artística de Murillo Denardo e patrocínio da Henkell Freixenet Brasil e da Premier Pet.

As placas pintadas com spray por Subtu e ficam em exposição aberta por 60 dias. E a história completa será publicada nas plataformas e redes da Mosaiky Eventos.