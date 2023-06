Visto para os EUA: ferramenta digital permite verificar tempo de espera; veja outras dicas

Definido o propósito da viagem para os Estados Unidos, o brasileiro deve fazer a solicitação do visto americano, que será colocado em seu passaporte. As categorias variam desde turismo e negócios até intercâmbio. O prazo para a solicitação varia bastante, dependendo da finalidade da viagem, assim como se será ou não necessário realizar uma entrevista. Da mesma forma, cada tipo de solicitação custa determinado valor.

Enquanto o tempo médio de espera para primeira entrevista de visto de turismo e negócios para os Estados Unidos no posto consular de São Paulo passa de 600 dias, há outras categorias de vistos de estudantes e de intercâmbios, em que o tempo de espera para entrevista atualmente é inferior a dez dias em São Paulo. Com isenção de entrevista, o prazo cai para três dias.

O prazo para a solicitação varia bastante, dependendo da finalidade da viagem, assim como se será ou não necessário realizar uma entrevista Foto: Werther Santana/Estadão

Para visto de turismo e negócios sem a necessidade de entrevista, o tempo médio de espera, atualmente, é de 79 dias. No caso de renovações dentro do prazo estipulado pelo consulado, os requisitos são diferentes e o solicitante pode renovar o visto, sem a necessidade de entrevista. A fila de espera é apenas para deixar a documentação no consulado. Após isso, a pessoa entra para a fila de nova renovação.

Para melhorar o atendimento, uma ferramenta digital permite ainda que os interessados verifiquem como está o tempo de espera em todas as regiões do Brasil. Se a pessoa é de São Paulo e precisa de agendamento, ela pode fazer esse agendamento de entrevista em Brasília, no Recife, em Porto Alegre ou no Rio de Janeiro.

Clique aqui para informações sobre tempo de espera de vistos em cada uma das localidades. O período de tempo para agendamento oscila diariamente.

Definido o propósito da viagem para os Estados Unidos, o brasileiro deve fazer a solicitação do visto americano, que será colocado em seu passaporte. Foto: Daniel Teixeira/Estadão

No caso de solicitações de emergência, o pedido é realizado por um processo diferente. Ao solicitar um agendamento de emergência, a pessoa verá a lista de situações aceitas, como a morte de um parente próximo, doença grave ou tratamento médico urgente nos Estados Unidos.

Para solicitar uma entrevista emergencial é necessário primeiramente agendar uma entrevista regular para a primeira data que estiver disponível. Em seguida, clique em “continuar”, selecione “solicitar emergência” e siga as instruções. É importante estar ciente que os agendamentos de emergência são concedidos a critério da seção consular.

Ainda de acordo com o Consulado dos Estados Unidos em São Paulo, o Departamento de Estado dos Estados Unidos está empenhado em facilitar viagens legítimas tanto de não imigrantes quanto de imigrantes para o país.

Vistos de não imigrante: Viagem aos Estados Unidos em caráter temporário, incluindo turismo, trabalho temporário, estudo e intercâmbio.

Viagem aos Estados Unidos em caráter temporário, incluindo turismo, trabalho temporário, estudo e intercâmbio. Vistos de imigrante: Para estrangeiros querendo residir permanentemente nos Estados Unidos.

De acordo com o Departamento de Estados dos Estados Unidos, existem mais de 20 tipos de vistos de não imigrante para pessoas que viajam temporariamente para os Estados Unidos, assim como muitos outros tipos de vistos de imigrante para aqueles que pretendem morar permanentemente nos Estados Unidos.

Entre as principais categorias de visto de não imigrante estão:

Turismo, negócios ou tratamento médico (B1/B2);

Estudos e intercâmbios (F, M, J);

Tripulação e Trânsito necessários (C, D, C1/D);

Trabalhadores temporários (H, L, O, Q);

Atleta, artista ou profissional de entretenimento e seus dependentes (P1, P2, P3, P4);

Comerciante de tratados/investidor de tratados (E).

Entre as principais categorias de visto de imigrante estão:

Cônjuge de cidadão americano (IR1, CR1);

Noivo(a) vai se casar com um cidadão dos EUA e morar nos EUA (K-1).

O tipo de visto que a pessoa precisa é determinado pelo propósito da sua viagem pretendida. Clique aqui para conferir todas os tipos de categorias.

Isenção de Entrevista

Conforme a Embaixada e Consulados dos EUA no Brasil, se você já tem um visto americano válido, ou seu visto expirou nos últimos 48 meses, você pode ser elegível a renovar seu visto sem uma entrevista. Os solicitantes com idade inferior a 14 anos ou superior a 79 anos também podem solicitar o visto sem uma entrevista. Veja aqui mais esclarecimentos.

Visto válido com passaporte vencido

Segundo o Departamento de Estados dos Estados Unidos, se o seu visto ainda estiver válido, você pode viajar para os Estados Unidos com seus dois passaportes, desde que o visto seja válido, não danificado e seja o tipo de visto apropriado exigido para o objetivo principal da sua viagem. Ambos os passaportes (o válido e o vencido com o visto) devem ser do mesmo país.

Quando você chegar ao porto de entrada dos EUA (POE, geralmente um aeroporto ou fronteira terrestre), o Oficial de Imigração da Alfândega e Proteção de Fronteiras verificará seu visto no passaporte antigo e, se decidir admiti-lo nos Estados Unidos, ele carimbará seu novo passaporte com um carimbo de admissão junto com a anotação “VIOPP” (visto em outro passaporte). Nunca tente remover o visto do seu passaporte antigo e colocá-lo no novo passaporte válido.

Confira abaixo algumas dicas importantes:

- Verificar o período de espera em outros consulados, como Rio de Janeiro, Recife e Porto Alegre.

- Monitorar a inclusão de novos horários no sistema de agendamentos, já que há muitos cancelamentos de última hora e o reagendamento não tem custo.

- Solicitações de emergência são feitas por um sistema diferente.

- Para evitar filas longas, também é recomendado renovar o visto antes do prazo de validade expirar, conforme orientação do consulado, o que elimina a necessidade de fazer nova entrevista.

Programa de isenção de vistos

Conforme o Departamento de Estados dos Estados Unidos, o Programa de Isenção de Visto (VWP) permite que a maioria dos cidadãos dos países participantes viaja para os Estados Unidos a turismo ou negócios para estadia com menos de 90 dias sem obter um visto.

Os viajantes devem ter um Sistema Eletrônico para Autorização de Viagem (ESTA) válido aprovação antes da viagem e atender a todos os requisitos. Se preferir ter um visto em seu passaporte, você ainda pode solicitar um visto de visitante (B).

Entre os países estão: Austrália, França, Alemanha, Holanda, Portugal, Suécia, entre outros. Confira aqui a lista completa e como solicitar o ESTA.

Ou seja, conforme a Embaixada e Consulados dos EUA no Brasil, portadores de passaporte de países que participam do Programa de isenção de vistos normalmente não precisam de visto para viagens de negócios ou de turismo aos Estados Unidos com menos de 90 dias de duração caso tenham um passaporte legível por máquina (machine-readable) e atendam a outros requisitos.