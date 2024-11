Como funciona ‘fábrica’ de hidrogênio verde construída com verba do governo alemão

Desde o final de outubro o Brasil passou a contar com um centro de excelência para pesquisa e produção de hidrogênio verde a partir da água. Inaugurado no dia 30, o Centro de Hidrogênio Verde (CH2V) entrou em operação na área de expansão da Universidade Federal de Itajubá (Unifei), na cidade da região sul de Minas Gerais.

De acordo com Edson Bortoni, reitor da universidade, a missão principal do CH2V é ajudar a indústria brasileira a atravessar a transição energética, por meio da substituição de combustíveis fósseis pelo hidrogênio. O governo brasileiro assumiu o compromisso de reduzir as emissões de carbono em até 67% em 2035.

Segundo o reitor, ao diminuir a pegada de carbono, a produção brasileira, tanto da indústria quanto do agro, torna-se mais desejável e competitiva nos mercados nacional e internacional. “Assim, as aplicações do hidrogênio podem ser em transporte, substituindo diesel e gasolina, em aquecimento industrial em fornos e altos-fornos, substituindo o gás natural em siderúrgicas, por exemplo, na produção de fertilizantes nitrogenados à base de amônia, no armazenamento de excedentes de energia renovável, produção de combustíveis sintéticos e de combustível sustentável de aviação (SAF)”, diz.

Centro de Hidrogênio Verde (CH2V) entrou em operação na área de expansão da Universidade Federal de Itajubá (Unifei). Foto: Cleber Gonçalves Junior/SECOM

Como funciona o centro de pesquisa?

O CH2V, um projeto com duração de três anos, foi concebido em duas unidades, uma de pesquisa e a outra de produção de hidrogênio verde. A unidade de pesquisa foi construída dentro do campus José Rodrigues Seabra da Unifei, em Itajubá, e conta com laboratórios a serem utilizados em parceria com indústrias no desenvolvimento de soluções para uso de hidrogênio, abrigando pesquisadores e fornecendo toda a infraestrutura para a formação de mão-de-obra.

A instalação tem um laboratório que consegue testar motores de combustão até 600 HP, alimentados totalmente por hidrogênio ou em conjunto com combustíveis, como em um veículo flex.

A unidade de produção está equipada com um eletrolisador de 300 kW e produz hidrogênio pela quebra da molécula da água em seus dois componentes: o hidrogênio e o oxigênio.

O reitor da universidade explica que o combustível produzido é chamado hidrogênio “verde” porque a eletricidade utilizada neste processo é proveniente de fontes renováveis. “Geramos a energia em painéis fotovoltaicos (energia solar) e em uma pequena central hidrelétrica doada pela Cemig (Companhia Energética de Minas Gerais) à universidade”, disse.

O eletrolisador tem capacidade máxima de produção de 100 kg de hidrogênio por dia, à pressão de 30 bar (unidade de pressão medida através do barômetro).

“Um compressor eleva a pressão de geração de hidrogênio para 200, 450 e 900 bar, permitindo que as pesquisas sejam feitas nesses níveis de pressão, como exigem várias aplicações industriais”, explica. O hidrogênio produzido em diferentes pressões é armazenado em tanques existentes na unidade.

5k de hidrogênio para abastecer um carro

O centro já tem um trabalho definido: um memorando de entendimento assinado em Shangai, na China, entre o governo de Minas Gerais, por meio de sua agência Invest Minas, e a empresa chinesa Great Wall Motors (GWM) e sua subsidiária FTXT Technologies, prevê a transferência e o intercâmbio de tecnologias relacionadas ao uso de hidrogênio verde como fonte de energia limpa para caminhões e outros veículos da companhia chinesa.

Unidade já produz, em escala não comercial, apenas para pesquisa, hidrogênio verde suficiente para abastecer até 20 carros por dia. Foto: Cleber Gonçalves Junior/SECOM

A Unifei, através da CH2V, entra na parceria com o fornecimento do hidrogênio verde e desenvolvimento de tecnologia, além da formação de recursos humanos e estabelecimento de start-ups para a utilização da nova fonte energética. Os caminhões, equipados com células a combustível que convertem hidrogênio para eletricidade, serão abastecidos no CH2V e realizarão, de forma experimental, a rota entre Itajubá e São Paulo.

Outras empresas estão fechando acordos para a utilização de hidrogênio em mobilidade, siderurgia, mineração, agronegócio e desenvolvimento de combustível para a indústria aeronáutica.