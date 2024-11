Dois planetas do Sistema Solar podem esconder vastos oceanos, diz estudo; veja quais

O campo magnético da Terra é gerado em seu núcleo, produzindo um claro polo norte e sul conhecido como um dipolo que se alinha aproximadamente com o eixo do planeta. “É como se houvesse um grande ímã de barra dentro do planeta”, disse Heidi Hammel, astrônoma e cientista planetária na Associação de Universidades para Pesquisa em Astronomia. “Isso é verdade para Júpiter, Saturno, Terra e algumas das luas de Júpiter também.”

Quando a espaçonave Voyager 2 da Nasa, agência espacial americana, passou por Urano em 1986, no entanto, descobriu algo incomum. “O campo magnético estava muito inclinado e deslocado do centro do planeta”, disse Hammel.