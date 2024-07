Como os dentes dos dragões de Komodo dilaceram suas presas?

Os dragões de Komodo são comparados aos dinossauros carnívoros por um bom motivo. Eles são os maiores lagartos vivos do planeta. Os grandes dentes serrilhados deles podem despedaçar quase qualquer tipo de carne, incluindo búfalos-d’água que pesam mais de 450 quilos.

Na quarta-feira, 24, cientistas anunciaram uma descoberta que pode dar mais força às comparações: os dentes dos dragões de Komodo são revestidos com ferro para rasgar as presas. Aaron LeBlanc, professor de biociências no King's College London e principal autor do estudo, disse em comunicado à imprensa que os achados dão "nova visão sobre como os dragões de Komodo mantêm os dentes afiados como navalhas e podem fornecer pistas sobre como dinossauros como o Tyrannosaurus rex matavam e comiam as presas."

O estudo, publicado na revista científica Nature Ecology & Evolution, “demonstra uma adaptação predatória impressionante e anteriormente negligenciada” nessa espécie, de acordo com os autores.

Estima-se que existem menos de 3,5 mil dragões-de-komodo vivos no mundo Foto: Pitokung/Adobe Stock

Os “revestimentos enriquecidos com ferro nas serrilhas e pontas dos dentes” dos dragões de Komodo são evidentes pela pigmentação laranja, segundo os autores. Essa pigmentação nunca havia sido relatada antes em um réptil carnívoro, acrescentaram.

Embora outros répteis tenham ferro nos dentes, o estudo sugere que “apenas algumas espécies evoluíram com revestimentos proeminentes de ferro ao longo de partes específicas de suas coroas dentárias, presumivelmente como adaptações alimentares.”

Naturais da Indonésia, os dragões de Komodo vivem até 30 anos na natureza. Eles são encontrados em apenas um punhado de ilhas.

Eles estão listados como ameaçados na Lista Vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza, que avalia populações em risco de extinção. A organização estima que existem menos de 3,5 mil dragões de Komodo vivos no mundo.

Esses répteis compartilham um ancestral comum com os dinossauros - e, segundo os autores, o revestimento de ferro nos dentes dos dragões poderia lançar luz para questões da paleontologia. Os dentes dos dinossauros carnívoros se assemelham aos de seus primos de Komodo: são serrilhados, curvados e em forma de lâmina.

Embora os pesquisadores não pudessem confirmar um revestimento de ferro semelhante em fósseis de dinossauros devido aos efeitos da decomposição, eles “querem usar essa semelhança para aprender mais sobre como os dinossauros carnívoros podem ter se alimentado e se usaram ferro em seus dentes da mesma forma que o dragão de Komodo”, afirmou LeBlanc.

“Com uma análise mais aprofundada dos dentes do dragão de Komodo, podemos ser capazes de encontrar outros marcadores no revestimento de ferro que não são alterados durante a fossilização. Com marcadores como esse, saberíamos com certeza se os dinossauros também tinham dentes revestidos de ferro e teríamos uma compreensão maior desses predadores ferozes”, disse./THE WASHINGTON POST

