Esta espécie de baleia é tão rara que nunca foi avistada viva - agora cientistas vão investigá-la

É a baleia mais rara do mundo, com apenas sete de sua espécie já avistadas. Quase nada se sabe sobre essa espécie enigmática. Mas na segunda-feira, 2, um pequeno grupo de cientistas e especialistas da Nova Zelândia se reuniu em torno de uma baleia-de-dentes-de-espada quase perfeitamente preservada, na esperança de decifrar décadas de mistério.

“Não tenho palavras para descrever como isso é extraordinário”, disse Anton van Helden, consultor sênior de ciências marinhas da agência de conservação da Nova Zelândia, que deu o nome à baleia com dentes de pá para diferenciá-la de outras espécies com bico. “Para mim, é inacreditável.”

O especialista Anton van Helden inspeciona a baleia-de-dentes-de-espada macho na Nova Zelândia. Foto: Derek Morrison/AP

PUBLICIDADE Van Helden estuda baleias bicudas há 35 anos, mas na segunda foi a primeira vez que ele participou de uma dissecação da variedade com dentes de pá. Na verdade, o estudo cuidadoso da criatura - que apareceu morta em uma praia da Nova Zelândia em julho - é o primeiro a ser realizado. Nenhum deles jamais foi visto vivo no mar.

Publicidade

A lista do que os cientistas não sabem sobre as baleias-francas é maior do que o que eles sabem. Eles não sabem em que parte do oceano elas vivem - porque nunca foram vistas na natureza - ou como é o seu cérebro. Todas as baleias bicudas têm sistemas estomacais diferentes e os pesquisadores não sabem como a espécie com dentes de pá processa seus alimentos. Eles não sabem como essa baleia morreu.

Na próxima semana, os pesquisadores que estudam o macho de 5 metros de comprimento em um centro de pesquisa agrícola próximo à cidade de Dunedin esperam descobrir.

“Pode haver parasitas completamente novos para a ciência que vivem apenas nessa baleia”, disse van Helden, entusiasmado com a chance de aprender como a espécie produz som e o que come. “Quem sabe o que descobriremos?”.

Cientistas internacionais estudam a baleia-de-dentes-de-espada macho antes da dissecação. Foto: Derek Morrison/AP

Apenas seis outras baleias com dentes de espada já foram encontradas, mas todas as que foram descobertas intactas foram enterradas antes que os testes de DNA pudessem verificar sua identificação.

Publicidade

Leia também Cientistas achavam que tinham encontrado um navio no fundo do oceano, mas foram surpreendidos

A Nova Zelândia é um ponto de encontro de baleias, com mais de 5 mil episódios registrados desde 1840, conforme o Departamento de Conservação. Os primeiros ossos de baleia com dentes de pá foram encontrados em 1872 na Ilha Pitt da Nova Zelândia.

Outra descoberta foi feita em uma ilha em alto-mar na década de 1950, e os ossos de uma terceira foram encontrados na Ilha Robinson Crusoé, no Chile, em 1986.

O sequenciamento do DNA em 2002 provou que todos os três exemplares eram da mesma espécie - e que ela era diferente de outras baleias bicudas. Mas os pesquisadores que estudavam o mamífero não conseguiram confirmar se a espécie estava extinta até 2010, quando duas baleias-bicudas inteiras, ambas mortas, apareceram em uma praia da Nova Zelândia. Mas nenhuma delas havia sido estudada antes.

Leia também Qual é o maior e mais antigo ser vivo do planeta?

Na segunda-feira, a sétima de sua espécie, cercada por cientistas de avental branco que estavam medindo e fotografando, parecia relativamente imaculada, não dando pista sobre o motivo de sua morte. Os pesquisadores apontaram marcas de tubarões cortadores de biscoitos - normais, segundo eles, e não a causa.

Publicidade

A dissecação será silenciosa, metódica e mais lenta do que o normal, pois está sendo realizada em parceria com os maoris, o povo indígena da Nova Zelândia. Para os maoris, as baleias são um taonga - tesouro precioso - e a criatura será tratada com a reverência dispensada a um ancestral.

Esqueleto da baleia-de-dentes-de-espada será exibido em um museu. Foto: Derek Morrison/AP

Os membros da iwi, ou tribo local, estarão presentes durante toda a dissecação e serão consultados a cada passo, permitindo que compartilhem o conhecimento tradicional e observem os costumes, como fazer uma karakia - uma oração - sobre a criatura antes do início do estudo.

“De acordo com nossas crenças e tradições, essa baleia é um presente de Tangaroa, divindade do oceano”, disse Tumai Cassidy, do povo local Te Runanga Otakou. “É muito importante para nós respeitar esse presente e honrar a baleia.”

O iwi manterá a mandíbula e os dentes da baleia no fim da dissecação, antes que seu esqueleto seja exibido em um museu. A impressão 3D será usada para replicar essas partes, usando tomografia computadorizada feita da cabeça da baleia nesta semana.

Publicidade

Membros da iwi, ou tribo local, estarão presentes durante toda o processo de dissecação do animal. Foto: Derek Morrison/AP

Os cientistas reunidos na segunda-feira incluíram alguns que viajaram do exterior para ver a baleia, que foi armazenada sob refrigeração após sua descoberta.

Publicidade

“O que nos interessa não é apenas como esses animais morreram, mas como viveram”, disse Joy Reidenberg, anatomista comparativo da Icahn School of Medicine at Mount Sinai, em Nova York. “Ao descobrir como vivem, esperamos encontrar descobertas que possam ser aplicadas à condição humana.” / AP

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.