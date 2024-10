EUA disparam alerta de tempestade solar após grande explosão no sol; saiba o que isso significa

Periodicamente, o Sol expele gigantescas erupções de partículas para o Sistema Solar. Às vezes, quando as erupções solares são direcionadas exatamente para a Terra, as partículas podem criar auroras brilhantes nos céus noturnos em muitas partes do planeta. Há outras ocasiões em que o bombardeio pode danificar satélites, distorcer sinais de GPS e derrubar redes de energia.

Na quarta-feira, 9, um centro federal dos Estados Unidos emitiu alerta de tempestade solar grave após espaçonaves que observam o Sol terem identificado uma grande labareda solar emanando de uma mancha solar no Hemisfério Norte, acompanhada por uma explosão de partículas conhecida como ejeção de massa coronal.

Imagem registrada pela Nasa, a agência espacial dos Estados Unidos, mostra erupções solares captadas no dia 3 de outubro. Foto: (Observatorio de Dinámica Solar/NASA

PUBLICIDADE “O preocupante aqui é que estava bem no centro do Sol,” disse Shawn Dahl, coordenador de serviço do Centro de Previsão de Clima Espacial, que faz parte da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, em coletiva de imprensa. Se a erupção estava bem no centro do Sol, isso significava que pelo menos parte dela estava provavelmente direcionada diretamente para a Terra. Esse bombardeio poda resultar em Auroras boreais e austrais visíveis na noite de quinta-feira, 10, chegando muito mais perto do Equador que o habitual.

Essa foi a segunda vez que tal alerta, o equivalente a um alerta de furacão no clima espacial, foi emitido pelo centro nos últimos 19 anos.

Leia também Explosões solares podem causar auroras boreais fracas no Hemisfério Norte

O primeiro, em maio, colocou os Estados Unidos em alerta para uma tempestade solar severa que parecia estar a caminho da Terra. Essa tempestade solar atingiu o nível mais alto de “extremo”, mas o aviso prévio permitiu que as concessionárias de eletricidade se preparassem e ajudou a prevenir grandes apagões.

As partículas carregadas do evento mais recente — prótons, elétrons e núcleos de hélio — estão acelerando a mais de 2,5 milhões de mph e eram esperadas para começar a colidir com o campo magnético da Terra na manhã de quinta-feira, horário do leste dos EUA.

Publicidade

Dahl disse que a tempestade provavelmente não será tão intensa quanto a de maio. “A diferença é que, na de maio, tivemos uma série de ejeções de massa coronal, uma delas mais rápida que a outra,” disse Dahl. “E isso, de certa forma, juntou tudo e apenas intensificou o efeito.”

Mas a tempestade geomagnética pode durar cerca de 36 horas. Se a tempestade atingir o nível severo, as auroras no Hemisfério Norte poderiam se estender até o meio dos Estados Unidos, potencialmente até o sul, como no Alabama.

Tempestade solar atinge a Terra durante a noite desta quinta-feira sem aviso prévio. Foto: Solar & Heliospheric Observatory/NASA

As previsões permanecerão em grande parte como suposições até que as ondas de partículas passem por duas espaçonaves, a Nasa Advanced Composition Explorer, ou ACE, e o Deep Space Climate Observatory, ou DSCOVR.

Ambas estão a cerca de 1 milhão de milhas da Terra, fornecendo 15 a 30 minutos de aviso antes das tempestades solares chegarem à Terra. Nesse ponto, o alerta pode ser atualizado para um aviso.

Em maio, o centro começou a conversar com operadores de redes de energia cerca de seis horas antes da tempestade chegar.

Desta vez, entraram em contato ainda mais cedo, porque a rede elétrica, já danificada pelo furacão Helene no mês passado, será ainda mais golpeada enquanto o furacão Milton se aproxima da Flórida.

“Com todos os esforços de socorro ao furacão em andamento e o furacão entrante indo para a Flórida e atravessando a península, achamos prudente contatá-los imediatamente agora,” disse Dahl. “Não conhecemos o verdadeiro status lá, mas essa é apenas nossa preocupação.”

Publicidade

Nem a erupção de maio nem a desta semana são tão severas quanto uma conhecida como o Evento Carrington que atingiu a Terra em 1859, interrompendo estações de telégrafo, ou outra em 1989 que causou um apagão de nove horas em Quebec.