O que faz um peixe sobreviver ao congelamento? Cientistas buscam resposta em genoma de espécie

Se um habitante do norte da China comprar um Amur sleeper congelado, precisa tomar cuidado para não levar um susto ao deixar o peixe em cima da pia. Quando ele descongelar pode sair saltando como se tivesse sido pescado naquele momento. O Perccottus glenii é o único peixe que sobrevive ao congelamento. Aliás, ele sobrevive todo ano, durante o inverno, totalmente congelado. Seu coração para de bater, ele não respira, e seu cérebro deixa de funcionar. Pelos critérios normais diríamos que ele está morto, embebido num bloco de gelo. Mas assim que o gelo derrete, seu metabolismo é ativado, ele começa a respirar, seu coração começa a bater e ele sai nadando nos rios e lagoas rasas em que vive.

A grande maioria dos peixes que vivem em rios que congelam durante o inverno, sobrevivem embaixo do gelo, na água que não chega a congelar. Eles evitam as partes rasas do rio que ficam totalmente congeladas. Já o Amur procura exatamente essas regiões e espera que o gelo envolva seu corpo e o congele totalmente. Dessa maneira não precisa se alimentar durante o inverno e fica totalmente protegido dos predadores.

O Perccottus glenii, também conhecido como Amur sleeper, é o único peixe que sobrevive ao congelamento e que tem o seu metabolismo ativado novamente depois que o gelo derrete. Foto: U.S Geological Survey (USGS)/Divulgação

Um grande número de microrganismos e células isoladas sobrevivem ao congelamento. Exemplos bem conhecidos são os espermatozóides e os embriões humanos, que podem ser mantidos durante anos totalmente congelados em nitrogênio líquido. Entretanto, a grande maioria dos seres vivos morre quando congelado, e a razão principal é que os cristais de gelo que se formam no corpo acabam destruindo as estruturas celulares.

Entre os vertebrados, somente umas poucas espécies de sapos e lagartos são capazes de sobreviver ao congelamento e nenhum deles é tão grande quanto esse peixe, que pode chegar a 20 cm de comprimento e 250 g. Animais grandes como os ursos costumam entrar em hibernação durante o inverno. Nesse caso a temperatura do corpo baixa, os batimentos cardíacos diminuem, a respiração fica pouco frequente e eles passam o inverno dormindo. Esse é um fenômeno bem diferente do que ocorre com o Amur.

Quando esse peixe percebe que está sendo envolvido em gelo ele começa a produzir substâncias anticongelantes que inibem a formação de cristais de gelo. Mesmo assim os cristais se formam no interior do corpo e, à medida que as moléculas de água se acumulam nos cristais, as células vão perdendo água e encolhendo, ficando desidratadas. Em seguida a respiração e o coração param e o cérebro desliga.

A novidade é que agora os cientistas sequenciaram o genoma desse peixe e também o genoma de um parente próximo que não sobrevive ao congelamento. Além de sequenciar o genoma, os cientistas determinaram os genes que estavam ligados ou desligados quando o peixe estava vivendo normalmente ou se preparando para ser congelado. Comparando os dois genomas foi possível entender um pouco o que ocorre durante o congelamento e o descongelamento.

O que os cientistas descobriram é que não existe um único fenômeno por trás da capacidade desse peixe de sobreviver ao congelamento. Foram identificados por volta de 380 genes que mudam sua forma de atuar quando a temperatura começa cair e o peixe se prepara para ser congelado. Uma parte desses genes diminui sua atividade, o que leva a uma redução na quantidade das proteínas e enzimas produzidas. Esses genes são os responsáveis pela maquinaria celular que produz e consome energia. É como se o motor do peixe baixasse gradativamente de rotação.

Um outro grupo de genes aumenta sua atividade e está associado à produção de moléculas que protegem a estrutura das células retardando a formação de cristais. Também foram identificados genes que alteram a estrutura das membranas das células, do esqueleto celular, e de outras estruturas. A função exata desses genes no processo de congelamento ainda é desconhecida. Essas são análises preliminares e provavelmente o processo que prepara o peixe para congelar e descongelar é mais complexo.

O fato é que essa capacidade de sobreviver congelado gera uma enorme vantagem para esse peixe que, aos poucos, vem se espalhando por todo norte da Ásia e já foi detectado nos países nórdicos. Nesses países, ele é considerado uma espécie invasora.

Esperar congelado o passar do tempo também é o objetivo de muitos seres humanos. Existem empresas que congelam o corpo de pessoas logo após a morte e mantém a pessoa congelada até um tempo no futuro em que a doença que matou a pessoa possa ser curada. Que eu saiba existem dezenas de pessoas congeladas nessas empresas, mas nenhuma dessas pessoas foi descongelada para saber se ela sobrevive. O que sabemos é que até hoje não foi possível congelar e descongelar um mamífero. Mas a existência desse peixe demonstra que existem mecanismos biológicos capazes de garantir a sobrevivência (ou a ressurreição) de animais grandes congelados.

Fernando Reinach é biólogo.