Mercúrio: sonda espacial europeia sobrevoa planeta e revela imagens inéditas; veja

A Agência Espacial Europeia (ESA, na sigla em inglês) divulgou imagens inéditas do terceiro sobrevoo da sonda BepiColombo pela superfície do planeta Mercúrio. A passagem pelo lado noturno do planeta aconteceu na segunda-feira, 19, sendo que em determinado momento de captura das imagens a BepiColombo esteve a apenas 236 km da superfície de Mercúrio.

A ESA divulgou um filme composto por 217 imagens capturadas pela sonda. Na primeira parte dele, o lado iluminado de Mercúrio aparece rapidamente no campo de visão da sonda, exibindo diversas características geológicas em sua superfície.

Sonda espacial BepiColombo sobrevoa o planeta Mercúrio em 19 de junho de 2023. Foto: Reprodução/ESA

A segunda parte, por sua vez, mostra uma curva de 600 km de comprimento conhecida como Beagle Rupes, além da cratera Manley, que tem 218 km de largura. O nome da cratera foi dado recentemente pela União Astronômica Internacional para homenagear a artista jamaicana Edna Manley.

A manobra da BepiColombo aproveitou a gravidade de Mercúrio pela terceira vez - em outros três casos, a sonda ficou mais distante do planeta Foto: Reprodução/ESA

A manobra da BepiColombo aproveitou a gravidade de Mercúrio pela terceira vez - em outros três casos, a sonda ficou mais distante do planeta. A BepiColombo foi lançada pela ESA em 2018 e a previsão é de que fique definitivamente na órbita daquele planeta em 2025.

Ao todo, a BepiColombo já realizou nove sobrevoos planetários: um na Terra, dois em Vênus e seis em Mercúrio. A intenção dos sobrevoos é ajudar a sonda na orientação de seu curso para ficar em órbita.

O equipamento carrega dois orbitadores científicos: o Mercury Planetary Orbiter, da própria agência europeia, e o Mercury Magnetospheric Orbiter, da Agência Japonesa de Exploração Aeroespacial (JAXA). Segundo a ESA, em 2025 os dois orbitadores irão operar de forma complementar para estudar todos os aspectos de Mercúrio. Os pesquisadores querem estudar do núcleo à superfície, além do campo magnético e da exosfera - a parte mais externa do planeta.