Nasa anuncia novo plano para retorno de astronautas ‘presos’ no espaço; veja data

Dois astronautas transportados pela Boeing para a Estação Espacial Internacional (ISS) no início de junho não poderão retornar à Terra com a espaçonave da gigante aeroespacial americana, que sofreu vários problemas durante o voo, e terão que voltar com a empresa privada SpaceX, anunciou a Nasa neste sábado, 24.

De acordo com a agência espacial americana, os astronautas Butch Wilmore e Suni Williams, que inicialmente haviam partido para uma missão de oito dias, acabarão por completar cerca de oito meses na ISS. Eles serão levados a bordo de uma missão da SpaceX, empresa do magnata Elon Musk, que os trará de volta à Terra em fevereiro.

Imagem mostra nave da Boeing atracada na Estação Espacial Internacional. Veículo não será usado no retorno dos astronautas à Terra Foto: Nasa

PUBLICIDADE A Nasa vinha afirmando que, desde o início do mês, estava fazendo várias análises de dados e testes de propulsores da nave da Boeing com os engenheiros para entender melhor o cenário. Com isso, seria possível pensar na maneira mais segura de trazer os astronautas para casa. Agora, o plano envolve a SpaceX, possibilidade que vinha sendo estudada nos últimos meses. A ideia inicial era de que a missão durasse apenas uma semana, mas a Nasa adverte que os astronautas estão preparados para eventos extraordinários como esse, e têm suprimentos para ficar durante o tempo necessário.

Quem são os astronautas ‘presos’ no espaço?

Butch Wilmore e Suni Williams têm larga experiência em expedições à Estação Espacial Internacional, com duas missões para cada. Somando, ambos os astronautas têm 500 dias no espaço - 178 para Wilmore e 322 para Suni, segundo informações da Nasa.

Butch Wilmore e Suni Williams têm larga experiência em expedições à Estação Espacial Internacional Foto: Nasa

As duas viagens de Butch aconteceram em 2009 e em 2014. Nesta segunda, esteve à frente do comando da estação.

Já Suni, de 58 anos, foi ao espaço em 2006 e em 2012. Ao longo destas experiências, a astronauta acumulou sete caminhadas espaciais que duraram, no total, 50 horas e 40 minutos. Este tempo faz dela a segunda na lista de tempo total acumulado de caminhada espacial de uma astronauta, conforme informações da agência espacial dos Estados Unidos.

Publicidade

Suni foi selecionada pela agência em 1998, enquanto Wilmore conseguiu o seu aceite em 2000, depois de receber três negativas para fazer parte da equipe da Nasa. /COM AFP, COLABORARAM MILENA FÉLIX E CAIO POSSATI