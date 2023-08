Nave russa Luna-25 colide com a Lua

AP - O módulo de aterrissagem da Rússia, a nave espacial Luna-25, colidiu com a Lua depois de girar em uma órbita descontrolada, informou a agência espacial do país, a Roscosmos, neste domingo, 20.

“O aparelho entrou em uma órbita imprevisível e deixou de existir como resultado de uma colisão com a superfície lunar”, diz um comunicado da agência.

A Roscosmos disse que perdeu contato com a espaçonave no sábado, 19, depois que ela teve problemas enquanto se preparava para a órbita antes do pouso. “Durante a operação, ocorreu uma situação anormal a bordo da estação automática, que não permitiu que a manobra fosse realizada com os parâmetros especificados”, disse a Roscosmos em uma postagem do Telegram.

A espaçonave estava programada para pousar no polo sul da Lua na segunda-feira, 21. Os russos tentam chegar lá e se fixar antes que a agência espacial o faça - em 2019, ela também viu seu módulo colidir com a Lua.

Lançado a partir da base espacial de Vostochni, dispositivo deveria chegar à Lua por volta de 21 de agosto Foto: Roscosmos State Space Corporation/AP

O polo sul lunar é de particular interesse para os cientistas, que acreditam que as crateras polares permanentemente sombreadas podem conter água. A água congelada nas rochas poderia ser transformada por futuros exploradores em ar e combustível para foguetes.

O lançamento no início deste mês foi o primeiro da Rússia desde 1976, quando fazia parte da União Soviética.