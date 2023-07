O que é a Superlua dos Cervos? Entenda o fenômeno e saiba como observar

Esta segunda-feira, 3, marca o aparecimento da Lua Cheia do mês de julho, ou mais especificamente da Superlua dos Cervos. É a primeira “superlua” do ano, quando o satélite natural está mais próximo da Terra e, portanto, pode ser observado de forma mais vívida.

Superlua dos Cervos, primeira superlua do ano, é observada diretamente da Grécia Foto: Petros Giannakouris/AP - 03/07/2023

O nome Superlua dos Cervos foi dado por conta deste ser o mês em que crescem os chifres nos cervos machos. O fenômeno também é chamado de Thunder Moon (Superlua da Tempestade), por conta frequentes chuvas do início do verão no hemisfério norte.

Conforme a agência espacial americana (Nasa, na sigla em inglês), o termo superlua foi cunhado pelo astrólogo Richard Nolle em 1979 para se referir a uma Lua nova ou cheia que ocorre quando o satélite natural está próximo de seu perigeu, sua posição mais próxima da Terra.

Como não é possível ver uma Lua nova (exceto quando ela passa na frente do Sol), o que tem chamado a atenção do público nas últimas décadas são as superluas cheias, pois são as maiores e mais brilhantes luas cheias do ano. As imagens impressionam.

Visualização da superlua no Reino Unido Foto: Owen Humphreys/AP - 02/07/2023

Para este ano, algumas publicações reconhecem quatro superluas (esta Lua cheia de julho, duas em agosto e uma outra em setembro), enquanto outras reconhecem apenas as duas superluas mais brilhantes (de agosto).

Como observar a Superlua dos Cervos?

A Superlua dos Cervos fica visível para a população brasileira a partir do fim da tarde de segunda-feira, por volta de 18h (horário de Brasília). O fenômeno poderá ser observado até o início da manhã desta terça-feira, 4, mais ou menos às 8h.

Para acompanhar a superlua, a recomendação é olhar para leste, no sentido oposto ao pôr do Sol. O satélite natural pode ser observado a olho nu, mas a experiência pode ser ainda mais marcante caso tenha um telescópio ou binóculo em mãos.

Quando ocorrem as próximas superluas do ano?

Confira as datas das próximas superluas do ano: