Os cabelos e as unhas continuam crescendo depois que morremos? Aqui está o que a ciência diz

Após a morte, o corpo fica desidratado e a pele da cabeça e ao redor das unhas se desprende, criando a ilusão de crescimento contínuo. Foto: buritora - stock.adobe.com

A pergunta:

É verdade que seu cabelo e suas unhas continuam crescendo depois que você morre?

A ciência:

PUBLICIDADE Na década de 1920, o autor Erich Maria Remarque, em seu romance All Quiet on the Western Front, imaginou que as unhas continuariam a crescer por tanto tempo após a morte que “se torceriam em saca-rolhas” e o cabelo floresceria “como a grama em um bom solo”. Isso é um mito. Nossos cabelos e unhas não continuam a crescer depois que morremos. No entanto, essa noção não é irracional. Após a morte, um corpo em decomposição pode criar essa ilusão.

Quando estamos vivos, nosso corpo produz novas células que fazem nosso cabelo e unhas crescerem. O cabelo tende a crescer cerca de 10,5 mm, ou quase meia polegada, por mês. As unhas das mãos e dos pés crescem cerca de 3,47 mm e 1,62 mm por mês, respectivamente.

“Em média, levaria cerca de seis meses para substituir uma unha inteira se você a perdesse e de um ano a um ano e meio para substituir uma unha do pé”, disse Shari Lipner, professora associada de dermatologia clínica e diretora da divisão de unhas da Weill Cornell Medicine.

Mas no momento em que damos o último suspiro, nossas células começam a morrer - e nosso corpo não consegue mais produzir novas células.

A razão pela qual pode parecer o contrário é que, após a morte, a dessecação e a desidratação fazem com que a pele da cabeça e ao redor das unhas seque e se retraia, fazendo com que o cabelo e as unhas pareçam mais longos e, portanto, como se estivessem crescendo.

“Vemos que a decomposição começa alguns minutos após a morte”, disse Emily Rancourt, diretora associada do programa de ciência forense da Universidade George Mason.

Dentro de 24 a 72 horas, os órgãos internos começam a se decompor. Depois de várias semanas, os dentes, cabelos e unhas podem começar a cair, desde que o corpo não tenha sido embalsamado, disse Rancourt, que também é co-diretora associada do laboratório de pesquisa e treinamento em ciências forenses da universidade, conhecido como body farm.

O que mais você deve saber:

Os agentes funerários podem retardar - e ajudar a neutralizar - o processo de decomposição do corpo por meio do embalsamamento. Durante o embalsamamento, o sangue é drenado do corpo e substituído por uma solução que contém conservantes, como o formaldeído.

Outros produtos químicos podem ser adicionados, como lanolina nos casos em que a pessoa estava gravemente desidratada após a morte, e corantes rosa podem ajudar a restaurar uma aparência mais quente, disse Cecilia Obermeier, diretora funerária licenciada e diretora de admissões do Pittsburgh Institute of Mortuary Science.

Uma loção espessa é então aplicada à pele antes dos cosméticos para ajudar a evitar a desidratação durante o velório, disse Obermeier.

Em um caso, disse Rancourt, ela testemunhou a exumação de um corpo embalsamado que ainda tinha carne nos ossos 44 anos após o enterro.

O resultado final:

O cabelo e as unhas não continuam crescendo após a morte. Mas durante o processo de decomposição, o corpo fica desidratado e a pele da cabeça e ao redor das unhas se desprende, criando a ilusão de crescimento contínuo.

