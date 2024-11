Pesquisa brasileira indica novo aliado contra o mau hálito; veja qual é

“Mas por que não termos uma opção com um custo mais acessível para os profissionais de saúde? Foi aí que tive o insight para desenvolver um fotossensibilizador que pudesse ser utilizado com o aparelho LED fotopolimerizador que todos os dentistas já têm em seu consultório. Se o aparelho apresenta um LED azul, teríamos de desenvolver um corante vermelho e foi aí que pensei no urucum [Bixa orellana].”

Após várias formulações, pesquisas in vitro e clínicas, Bussadori conseguiu desenvolver o Spray de Urucum, cuja patente foi deferida em 2020. O urucum (ou urucu) é o fruto do urucuzeiro ou urucueiro, que se torna vermelho quando maduro.

As 52 crianças que atenderam os critérios de inclusão da pesquisa foram instruídas por meio de palestra sobre como realizar a escovação com creme dental fluoretado e usar o fio dental três vezes ao dia após as refeições durante 30 dias. Essas crianças foram divididas em dois grupos. No primeiro foi aplicada terapia fotodinâmica antimicrobiana no terço médio do dorso da língua e, no segundo, foi utilizado raspador de língua.

Na sessão de aPDT, o fotossensibilizante de urucum foi misturado na concentração de 20% em forma de spray, aplicado em quantidade suficiente para cobrir o terço médio do dorso da língua (cinco borrifadas) e deixado por dois minutos para incubação. Seis pontos foram irradiados com distância de 1 centímetro (cm) entre os pontos, considerando a propagação da luz e a eficácia da aPDT. A luz foi irradiada para garantir uma área de feixe de 2 cm de diâmetro por ponto. O tempo de exposição foi de 20 segundos por ponto.