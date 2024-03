Pesquisadores descobrem nova espécie de cervo no Peru; veja

As descobertas vão ainda além e até o P. mephistophiles recebeu sugestões para mudar sua classificação. Os autores do estudo contestam a ideia de que essa espécie seja irmã do Padu puda, com quem compartilha o mesmo gênero por enquanto. Na verdade, o P. memphistophiles faz parte do mesmo gênero da P. carlae e tem mais proximidade com a espécie recém-descoberta.

A Depressão de Huancabamba, região mais baixa da Cordilheira dos Andes que vai do sul do Equador até o norte do Peru, divide essas populações de cerdos. Os P. carlae e P. memphitophil habitam o norte da região, enquanto os P. Puda ficam ao sul. A pesquisa foi publicada Journal of Mamology neste mês e conta com autoria de estudiosos vinculados a instituições de ensino e pesquisa do Brasil, Chile e Peru.