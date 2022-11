Por que tantas pessoas acreditam em ‘fake news’ e mentiras? A culpa é do cérebro

Publicidade

Tem sido um ciclo eleitoral repleto de desinformação e teorias da conspiração. Por que tantas pessoas acreditam nas mentiras? Culpe o cérebro. Muitas das decisões que tomamos como indivíduos e sociedade dependem de informações precisas, no entanto, nossos preconceitos e predisposições psicológicas nos tornam vulneráveis a falsidades. Como resultado, é mais provável que a desinformação seja acreditada e posteriormente lembrada – mesmo depois de sabermos que era falsa. “Em todos os níveis, acho que a desinformação tem vantagem”, disse Nathan Walter, professor de Comunicação da Northwestern University, que estuda a correção da desinformação.

Por que caímos na desinformação? Ninguém está completamente imune a falsidades, em parte, por causa de como nossa cognição é construída e como a desinformação a explora. Usamos atalhos mentais, ou heurísticas, para fazer muitos de nossos julgamentos, que nos beneficiam. Mas, se não tomarmos cuidado, nossas tendências cognitivas podem nos tornar suscetíveis à desinformação. “Por padrão, as pessoas acreditam em qualquer coisa que veem e escutam”, disse Stephan Lewandowsky, psicólogo cognitivo da Universidade de Bristol, especializado em entender como as pessoas respondem a correções de informações erradas.

Em nosso dia a dia, “isso faz muito sentido, porque a maioria das coisas às quais estamos expostos é verdadeira”, disse ele. Ao mesmo tempo, quanto mais vemos algo repetido, maior a probabilidade de acreditarmos que é verdade.

Verdade ilusória

Esse “efeito de verdade ilusória” surge porque usamos a familiaridade e a facilidade de compreensão como um atalho para a verdade. Quanto mais algo é repetido, mais familiar fica, seja “fake news” ou fato. “Normalmente, há apenas uma versão verdadeira de uma afirmação e um número infinito de caminhos para falsificá-la, certo?”, diz Nadia Brashier, professora de Psicologia da Purdue University, que estuda por que as pessoas se apaixonam por notícias falsas.

“Então, se você ouvir algo repetidamente, provavelmente vai virar a verdade.” Mas esses atalhos não funcionam tão bem em nosso ambiente político atual e nas mídias sociais, que podem amplificar falsidades. Um estudo descobriu que mesmo uma única exposição a uma manchete falsa a faz parecer verdadeira. Os políticos muitas vezes repetem mentiras e parecem estar cientes do poder do efeito da verdade ilusória, disse Brashier.

Também somos mais suscetíveis à desinformação que se encaixa em nossas visões de mundo ou identidades sociais. Podemos cair na tendência de procurar e favorecer informações que se encaixem no que já acreditamos. Histórias falsas e exemplos motivados por emoções são mais fáceis de entender e mais imersivos do que estatísticas. “Estamos navegando neste novo mundo de números, probabilidades e fatores de risco”, disse Walter. “Mas o navio que usamos, nosso cérebro, é muito velho.”

Estudos de imagens cerebrais encontraram evidências de que nossos cérebros armazenam tanto a parte original da desinformação, quanto sua correção. Foto: Unifesp

Influência contínua

Por que a desinformação resiste à correção? Uma vez que ouvimos a desinformação, é difícil desarraigar, mesmo quando queremos saber a verdade. Vários estudos descobriram que a desinformação ainda pode influenciar nosso pensamento, mesmo que corrigida, continuamos acreditando que seja verdade, um fenômeno conhecido como “efeito de influência contínua”.

Em uma meta análise agregando os resultados de 32 estudos com mais de 6.500 pessoas, Walter descobriu que corrigir falsidades reduz, mas não elimina totalmente, o efeito da desinformação. Uma das maiores barreiras para corrigir a desinformação é o fato de que ouvir a verdade não apaga uma falsidade da nossa memória. Em vez disso, a falsidade e sua correção coexistem e competem para serem lembradas.

Estudos de imagens cerebrais conduzidos por Lewandowsky e seus colegas encontraram evidências de que nossos cérebros armazenam tanto a parte original da desinformação, quanto sua correção. “Parece ser cognitivamente quase impossível ouvir algo, entendê-lo e não acreditar”, disse Lewandowsky. Dispensar a desinformação requer todo um passo cognitivo extra de marcá-la como falsa em nossa memória. “Mas a essa altura, em certo sentido, é tarde demais, porque já está em sua memória”, diz Lewandowsky.

Com o tempo, nossa memória que faz a verificação de fatos pode desaparecer, deixando-nos apenas com a desinformação. Há evidências de que “estamos enfrentando limitações básicas da memória humana quando estamos dando às pessoas informações corretas”, diz Brashier.

Corrigir a desinformação é ainda mais desafiador se a informação estiver incorporada em nossa identidade ou crenças. As pessoas constroem modelos mentais do mundo para dar sentido às situações e “é muito difícil arrancar uma tábua deste edifício sem que tudo desmorone”, disse Lewandowsky. “Se é um componente importante de seu modelo mental, é cognitivamente muito difícil dizer que é falso.”

Como inocular o cérebro da desinformação?

Há tanta “fake news” por aí que não é viável reagir a cada nova desinformação que surge. “É como jogar um jogo de Whack-a-Mole. Você pode ser muito bom, mas no final, a toupeira sempre vence”, compara Walter. Desmascarar a “fake news” por si só não é suficiente para combater a desinformação – também precisamos preparar nossos cérebros para reconhecer a desinformação. É muito parecido com a maneira como uma vacina funciona, ela fortalece e inocula nosso sistema imunológico contra um invasor, temos que inocular e fortalecer nosso sistema psicológico contra a desinformação viral.

Em um estudo deste ano, Lewandowsky e colegas apresentaram a quase 30 mil pessoas, em sete experimentos, cinco vídeos curtos sobre técnicas comuns de manipulação: incoerência, falsas dicotomias, bode expiatório, argumento contra o homem e linguagem emocionalmente manipuladora.

Cada vídeo forneceu um aviso sobre o ataque iminente de desinformação e técnica de manipulação, antes de apresentar uma “micro dose” de desinformação. O estudo descobriu que assistir a esses vídeos pode nos tornar mais céticos em relação a falsidades no futuro. Outra maneira de se proteger é simplesmente prestar atenção se o que você está vendo é correto.

Quando as pessoas percorrem seus feeds de mídia social, nem sempre estão pensando em precisão. Um estudo recente descobriu que incitar sutilmente as pessoas a considerar se o que veem é preciso as torna menos propensas a compartilhar informações erradas. “Todos nós podemos cair na desinformação”, disse Brashier. “Eu também me apaixono por histórias falsas, embora seja isso que eu estudo.” /THE WASHINGTON POST