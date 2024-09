Agenda Cultural SP: Fim de semana tem Coala Festival e Bienal do Livro; veja outros destaques

O destaque deste fim de semana é a edição comemorativa de 10 anos do Coala Festival, no Memorial da América Latina. Entre os artistas que tocam estão Lulu Santos, Os Paralamas do Sucesso, O Terno, Boca Livre e Adriana Calcanhotto.

Os Paralamas do Sucesso tocam no Coala Foto: Marcos Arcoverde/Estadão

No teatro, dois musicais estão em cartaz. Hairspray, com Tiago Abravanel, abre temporada no Teatro Renault, na região central da cidade. Já Forever Young, com Fafy Siqueira e Carmo Dalla Vecchia está em cartaz no Teatro Fernando Torres, no Tatuapé.

No Distrito Anhembi, a partir de sexta-feira, 6, a Bienal do Livro de São Paulo, maior evento literário da América Latina, terá 227 expositores e uma programação que conta com 683 autores nacionais e 33 autores estrangeiros.

Confira todas as atrações da agenda:

Shows

Coala Festival

Lulu Santos está na programação do Coala Foto: Wilton Junior/Estadão

6, 7 e 8/9, sexta-feira, sábado e domingo, 14h/22h - A décima edição do festival paulistano terá mais de 40 apresentações divididas em três dias. Na sexta-feira, se apresentam os grupos O Terno, Boca Livre e 14 Bis, além dos cantores Adriana Calcanhotto e Arnaldo Antunes. No sábado, os destaques são João Bosco, Lulu Santos, Os Paralamas do Sucesso e Tulipa Ruiz, que convida Criolo. No último dia, tem apresentações de Planet Hemp, Xande de Pilares e Timbalada com Afrocidade. Onde: Memorial da América Latina. Av. Mário de Andrade, 664, Barra Funda. Quanto: R$ 170/R$ 460.

Boogarins

A banda Boogarins Foto: Beatriz Perini

6/9, sexta-feira, 20h30 - A banda brasileira de rock psicodélico apresenta o show As Plantas que Curam, com o repertório do álbum de mesmo nome, lançado há 10 naos. Entre as músicas que fazem parte do disco estão Erre, Despreocupar e Hoje Aprendi de Verdade. Onde: Sesc Belenzinho. R. Padre Adelino, 1.000, Belenzinho. Quanto: R$ 18/R$ 60.

Sepultura

A banda Sepultura se despede dos palcos Foto: Bruno Zuppone

6/9, sexta-feira, 21h, 7 e 8/9, sábado e domingo, 19h - Após 40 anos de carreira, a banda brasileira de metal faz sua turnê de despedida, Celebrating Life Through Death. Formada atualmente por Andreas Kisser, Derrick Green, Greyson Nekrutman e Paulo Jr., ela toca músicas que gravou ao longo de sua trajetória, entre as escolhidas estão Refuse/Resist, False, Escape to the Void e Biotech Is Godzilla. Onde: Espaço Unimed. R. Tagipurú, 795, Barra Funda. Quanto: Esgotado. III Festival SP Choro in Jazz

A pianista brasileira Léa Freire Foto: Caroline Bittencourt

6, 7 e 8/9, sexta-feira, sábado e domingo - O festival reunirá diversas atrações nos três dias. Quem abre a programação é o duo de piano Léa Freire e Thais Nicodemo, na sexta-feira, às 20h. No sábado se apresentam Tati de Paula e Shu Sigolo, às 18h, e Jazzmin’s Big Band, às 20h. No domingo, tem roda de choro, ao meio-dia, o show que reúne o músico brasileiro Ricardo Vignini e o violeiro português O Gajo , às 17h, e a apresentação de Lula Barbosa, às 19h, com Amandha e Selma Fernands como convidadas. Onde: Teatro Paulo Eiró. Av. Adolfo Pinheiro, 765, Santo Amaro. Quanto: Gratuito.

Flavio Venturini

O cantor e compositor mineiro Flávio Venturini Foto: Guto Costa

7/9, sábado, e 8/9, domingo, 18h - O cantor e compositor dá a largada para as comemorações de 50 anos de carreira. Ex-músico do grupo O Terço, Venturini canta hits que acumulou em carreira solo, como Espanhola, Besame, Todo Azul do Mar, Mais Uma Vez e Anjo Bom e Linda Juventude. Onde: Sesc Pompeia. R. Clélia, 93, Pompeia. Quanto: R$ 21/R$ 70.

Gabriel Braga Nunes e Luíza Lapa

A cantora Luíza Lapa e o ator e músico Gabriel Braga Nunes Foto: Duda Mora

O músico Daniel Jobim e a cantora Kell Smith Foto: Deivide Leme

7/9, sábado, 22h - O pianista Daniel Jobim e a cantora Kell Smith fazendo o show de encerramento da turnê Tributo a Elis & Tom, no qual cantam o repertório do emblemático álbum lançando por Tom Jobim e Elis Regina em 1974. No repertório, músicas como Corcovado, Brigas Nunca Mais, Só Tinha de Ser Com Você e Águas de Março. Onde: Tokio Marine Hall. R. Bragança Paulista, 1.281, Vila Cruzeiro. Quanto: R$ 100/R$ 320.

Tetê Espíndola

A cantora Tetê Espíndola Foto: Patrícia Black

7/9, sábado, 22h - A cantora apresenta o show A Era dos Festivais , no qual canta compositores como Gilberto Gil ( Domingo no Parque ), Caetano Veloso ( Alegria, Alegria ), Edu Lobo ( Ponteio ) e Chico Buarque ( A Banda ). Tetê, aliás, foi consagrada em um festival, o Festival dos Festivais, em 1985, com Escrito nas Estrelas . Onde: Casa de Francisca. R. Quintino Bocaiúva, 22, Sé. Quanto: R$ 62/R$ 160.

Ayrton Montarroyos

O cantor Ayrton Montarroyos Foto: Murilo Alvesso

11/9, quarta-feira, e 12/9, quinta-feira, 21h30; 13/8, sexta-feira, 22h - O cantor apresenta o show A Lira do Povo, resultado de uma extensa pesquisa sobre o cancioneiro brasileiro que resultou em um projeto com 29 canções. A seleção inclui clássicos como O Trenzinho do Caipira, de Villa-Lobos, e Pé do Lajeiro, do repertório de João do Vale. Onde: Casa de Francisca. R. Quintino Bocaiúva, 22, Sé. Quanto: R$ 68.

Teatro

'Marilyn, por trás do espelho' reestreia em São Paulo. Foto: Roberto Cardoso/Divulgação

Marilyn, por trás do espelho - O solo da atriz Anna Sant’Ana acompanha a vida de uma das maiores estrelas da história do cinema, Marilyn Monroe, mas de outra perspectiva. A trama reflete a Marilyn fora das telas com impasses que geram identificação com o público, como solidão, depressão, a luta pelo reconhecimento na carreira e a baixa autoestima. A direção é de Ana Isabel Augusto e a dramaturgia, de Daniel Dias da Silva. Quando: De 6/9 a 27/9. Sextas, 20h. Onde: Teatro Ruth Escobar - Rua dos Ingleses, 209, Bela Vista. Quanto: R$ 80.

'Meu Nome: Mamãe' estreia no Teatro Oficina. Foto: Renato Mangolin/Divulgação

Meu Nome: Mamãe - O ator Aury Porto estreia a terceira temporada de seu espetáculo de autoficção no Teatro Oficina. A peça é baseada na relação de Aury com a mãe, diagnosticada com Alzheimer há 15 anos. O ator interpreta tanto o Filho quanto a Mãe para refletir sobre o processo de degeneração cognitiva gerado pela doença. A direção é de Janaina Leite e a dramaturgia, de Claudia Barral. Quando: De 7/9 a 29/9. Sábados e domingos, 19h. Onde: Teatro Oficina - Rua Jaceguai, 520, Bela Vista. Quanto: R$ 60.

Comédia de Ariano Suassuna estreia no Espaço Parlapatões. Foto: Erik Almeida/Divulgação

A Caseira e a Catarina ou O Processo do Diabo - A comédia de Ariano Suassuna estreia no Espaço Parlapatões, no centro da capital paulista. A trama traz o personagem Pedro Diniz Ferreira Quaderna, do Romance d’A Pedra do Reino, em meio a uma situação tragicômica: o julgamento do diabo, que não cumpriu o acordo de um pacto. No elenco, Jorge de Paula, Fábio Espósito, Guryva Portela, Henrique Stroeter, Tay Lopez, Fernanda Cunha, Patrícia Gasppar e Renata Maciel. A direção é de Fernando Neves. A cenografia ficou a cargo do artista plástico Manuel Dantas Suassuna, filho de Ariano. Quando: De 7/9 a 29/9. Quartas e sábados, 20h30; domingos, 19h. Onde: Espaço Parlapatões - Praça Roosevelt, 158, Consolação. Quanto: R$ 30.

Musical

Musical 'Hairspray' estreia em São Paulo. Foto: João Caldas/Divulgação

Hairspray - Depois de uma temporada no Rio, a versão do aclamado musical da Broadway faz uma temporada em São Paulo. A idealização do espetáculo é de Tiago Abravanel, que divide a direção com Antônia Prado e Tinno Zani, também idealizadores da montagem ao lado de Rafael Villar. A trama se passa nos anos 1960 em Baltimore, nos EUA, e acompanha a jovem Tracy Turnblad, uma garota gorda que enfrenta preconceitos ao tentar se apresentar em um programa musical. Tiago ainda faz parte do elenco, composto por nomes como Aline Cunha, Ivan Parente, Lindsay Paulino, Pâmela Rossini, Rodrigo Garcia, Thales Cesar e Vânia Canto. Quando: A partir de 5/9. Quintas e sextas, 20h; sábados, 16h e 20h; domingos, 15h e 20h. Onde: Teatro Renault - Av. Brigadeiro Luís Antônio, 411, Bela Vista. Quanto: R$ 39,60/R$ 350.

Musical 'Forever Young' volta em cartaz em São Paulo. Foto: Marcos Moraes/Divulgação

Forever Young - O musical de Erik Gedeon volta em cartaz em São Paulo. O elenco traz nomes como Fafy Siqueira, Carmo Dalla Vecchia e Andrezza Massei. Na peça, os atores representam a si mesmos no futuro com sucessos musicais que vão da década de 1950 a 1990. A trama aborda questões como a exclusão social dos idosos e o envelhecimento. A direção é de Jarbas Homem de Mello. Quando: De 6/9 a 11/11. Sextas e sábados, 20h; domingos, 19h. Onde: Teatro Fernando Torres. Rua Padre Estevão Pernet, 588, Tatuapé. Quanto: R$ 90/R$ 110.

Exposição

A obra Fábula Cubo Cavalo, de Guto Lacaz Foto: Edson Kamusaka

Guto Lacaz: cheque mate - A mostra apresenta um panorama da produção artística de Guto Lacaz, iniciada nos anos 1970. Serão exibidas cerca de 170 obas, entre pinturas, desenhos, objetos, esculturas, geringonças eletrônicas, gambiarras mecânicas, textos, gráfica, instalações e performances. Três delas são inéditas: Volare, feita especialmente para a exposição, Nomes, recém-criada por Lacaz, e Eletrolinhas, de 2004, nunca exposta. A curadoria é assinada pelos designers Kiko Farkas e Rico Lins, o desenho da expografia é de Daniel Winik e a concepção, realização e projeto de acessibilidade são do Itaú Cultural. Quando: De 1º/8 a 27/10. 3ª a sábado, 11h/20h; domingos e feriados, 11h/19h. Onde: Itaú Cultural. Av. Paulista, 149, Metrô brigadeiro. Quanto: Gratuito.

Uma das salas da mostra imersiva 'Desafio Salvador Dalí: Uma Exposição Surreal Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Desafio Salvador Dalí: Uma Exposição Surreal - Essa é a primeira vez que 100 das obras mais importantes do mestre do surrealismo estão à mostra simultaneamente - com um suporte sensorial e imersivo. São seis áreas expositivas diferentes, como a que reproduz o ateliê do pintor em Port Lligat, uma isolada vila de pescadores localizada a poucas horas de Barcelona. Quando: Até 29/9. De 3ª a domingo, 10h/21h (última entrada às 20h). Onde: MAB Faap. Rua Alagoas, 903, Higienópolis. Quanto: R$ 60.

Foto da construção da Catedral da Sé de São Paulo Foto: Leo Liberman

Sé: Catedral, Praça e Marco - Neste mês de setembro, a Catedral da Sé, um dos cartões-postais de São Paulo, completa 70 anos. A mostra reúne 115 fotos de alguns dos principais nomes da área no último século que mostram desde a Praça da Sé antes da Catedral ser construída - é o caso da imagem feita por Militão que mostra o Largo da Sé em 1862 - até fotos da construção da atual igreja, bem como imagens atuais. Quando: Até 17/11. Diariamente, 10h/17h. Onde: Catedral da Sé. Praça da Sé, s/nº, Sé. Quanto: Gratuito.

Cinema

Reag Belas Artes faz programação especial com a estreia de 'Os Fantasmas Ainda Se Divertem'. Foto: Warner Bros/Divulgação

Belas Sonoriza – Beetlejuice - Para comemorar a estreia de Os Fantasmas Ainda Se Divertem, o Reag Belas Artes faz uma programação especial para homenagear o clássico filme de Tim Burton, Os Fantasmas Se Divertem (Beetlejuice). Dentre os eventos, está uma sessão especial do longa de 1988 com a sonorização da banda Mr. 80, formada por Fábio Bap (vocais), Iza Molinari (vocais), Hygor Miranda (baixo), Luiz Giordano (teclado), Ale Fernandes (guitarra) e Pedro Paiva (bateria). O grupo tocará as músicas originais do filme, além de clássicos dos anos 1980 incluídos na trilha sonora, como Shiny Happy People, do R.E.M. Quando: 8/9, domingo, 14h, 16h30 e 18h30. Onde: Reag Belas Artes - Rua da Consolação, 2423, Consolação. Quanto: R$ 70.

Literatura

Bienal do Livro de São Paulo ocorre no Distrito Anhembi neste ano. Foto: Taba Benedicto/Estadão

Bienal do Livro de São Paulo - O maior evento literário da América Latina volta a ocorrer neste final de semana. A edição deste ano espera um recorde de público e será 15% maior que a edição anterior, de 2022. Ao todo 227 expositores estão confirmados. Entre as editoras, estão a Intrínseca, o Grupo Record e a Cia das Letras. A programação conta com 683 autores nacionais e 33 autores estrangeiros, como Jeff Kinney, autor de Diário de um Banana, Lynn Painter, de Melhor do que nos filmes, e a cantora e atriz Hayley Kiyoko, autora de Girls Like Girls: Uma história de Amor entre Garotas. O tema é “Quem lê faz grandes amigos” e a edição terá a Colômbia como convidado de honra. Quando: De 6/9 a 15/9. Confira os horários de visitação aqui. Onde: Distrito Anhembi - Av. Olavo Fontoura, 1209, Santana. Quanto: R$ 35. (LEIA MAIS)

Passeios

