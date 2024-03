Agenda Cultural SP: Fim de semana tem shows do Placebo e Monobloco na cidade; veja mais atrações

No domingo, a banda de rock britânica Placebo, que mostra a turnê do álbum Never Let Me Go, também no Espaço Unimed.

No teatro, Kiko Mascarenhas está em cartaz com a comédia dramática Todas as Coisas Maravilhosas, que aborda o tema da depressão. Já as atrizes Marisa Orth e Tania Bondezan estreiam a peça Radojka – Uma Comédia Friamente Calculada, na qual interpretam duas cuidadoras que se vêem diante da morte acidental da senhora para a qual trabalham.