Artista inglesa se desafia a pintar quadros todos os dias desde 2014; veja pinturas

A artista inglesa Jenny Bloomfield encanta seguidores de todo o mundo ao compartilhar diariamente em suas redes sociais pinturas da natureza e cachorrinhos imersos em diferentes paisagens. A motivação começou quando seus filhos ainda eram pequenos e Jenny precisava de um tempo para apreciar a própria companhia. Foi assim que, em 1º de setembro de 2014, a artista começou a publicar suas obras em sua página pessoal e não parou mais.

“Eles se tornaram o ponto de partida para todo o meu trabalho criativo”, escreveu Jenny em sua página no Instagram, que já conta com mais de 50 mil seguidores. Em um estúdio no fundo do seu jardim, em Leeds no norte da Inglaterra, a artista expressa seu estilo único e expressivo, marcado por traços leves e divertidos.

Apesar de a maioria de suas pinturas terem cachorrinhos como protagonistas, Jenny também é inspirada por paisagens e pessoas. Sua jornada, aliás, começou desenhando os próprios filhos.

“Eu costumava desenhar muito meus filhos, mas agora eles são mais velhos e muito mais estáticos”, relata a artista ao Estadão, que enfatiza a presença das telas, como o celular, na vida dos filhos. “Não acho tão interessante de desenhar.”

Jenny possui mestrado em ilustração de livro infantil pela Cambridge School of Art, e desde a graduação em 2019, já publicou três livros ilustrados, com previsão de novos lançamentos no próximo ano. A artista conta que a sua maior inspiração vem de sua vida cotidiana e relata que o mais importante é desenhar alguma coisa, não importa o que seja. “Eu apenas desenho o que eu gosto. Se você percorrer todo o meu trabalho, poderá ver meus interesses mudando”, observa.

“Eu sou muito atraída por ambientes naturais, como paisagens e céus. Adoro adicionar movimento com cães, pássaros ou pessoas”, destaca. “Sair para um novo lugar sempre me dá muitas ideias para brincar.”

Dez anos de pintura

Em sua última postagem, Jenny completou 3.212 dias de pinturas. Nem ela imaginava que poderia chegar tão longe, e confessa que no começo não estabeleceu nenhum objetivo específico. “Meus filhos eram pequenos e era difícil olhar além da tarde seguinte. Eu certamente não pensei que ainda estaria fazendo isso quase nove anos depois”, relata.

Não está nos planos de Jenny interromper sua aventura diária. Segundo ela, tem dias em que é inevitável não se sentir preso ao próprio desafio, mas conta que as pinturas trouxeram tantas ideias que pretende continuar. “Minha definição de desenho é muito ampla, então é improvável que eu fique entediada. E sempre posso postar um simples boneco de palito um dia - nunca tive que fazer isso, mas um dia pode ser que precise.”

A habilidade de Jenny em eternizar os momentos e expressões em suas pinturas fez com que seguidores de todo o mundo se conectassem a ela nesse processo. A artista comenta que as reações são positivas e solidárias.

“Algumas pessoas me seguem quase desde o começo”. Já na vida, Jenny comenta que há sempre um interesse genuíno ao vê-la pintando, mas que às vezes as pessoas gostam de criticar ou mesmo “invocar uma crise existencial”, conforme aponta.

”[Por exemplo], o homem que me deu um tapinha no ombro enquanto eu desenhava girafas vivas para me dizer que eu tinha feito as marcações erradas”, cita. “O homem que elogiou meu desenho e depois disse: ‘mas por quê?’. Eu ponderei muito sobre isso, e a resposta é apenas porque é isso que eu faço.”

